Mauritanie: Le ministre des affaires étrangères édifie ses homologues africains sur la médiation mauritanienne dans la crise gambienne

"Prévenir les conflits constitue une approche constante du Président de la République qui a visité en 2014 la ville de Kidal dans des conditions exceptionnelles et participé au panel en charge de la crise libyenne. Nous allons rester entièrement disponibles à aider les frères africains quand ils ont besoin et nous pensons que les bandes criminelles trouvent un lieu sûr chaque à fois qu'une partie de la région s'enlise dans la violence et les conflits", a conclu le ministre.

Il a rappelé, par la suite, les efforts entrepris par le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a cet effet comme l'envoi à Banjul du ministre secrétaire général avant de se déplacer sur le lieu et tenir des réunions marathons pour convaincre l'ancien président Yahya Jammeh de quitter le pays et permettre au président élu d'exercer ses fonctions.

Au sujet de la crise gambienne, le ministre s'est dit heureux du dénouement heureux de la crise gambienne et qui a permis d'épargner la zone les dangers de la violence et de l'insécurité.

Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Dr. Isselkou Ould Ahmed Izid Bih, a édifié, jeudi à Addis-Ababa, ses homologues africains sur la médiation mauritanienne dans la crise gambienne, au cours de son intervention dans la réunion des affaires étrangères de l'union africaine portant sur le rapport de la commission de l'Union Africaine sur la paix et la sécurité dans le Continent africain.

