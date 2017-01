Mauritanie: Le Président de la République - Notre conviction est que les armes ne règlent pas la crise libyenne mais bien le dialogue et la paix

Enfin, le Chef de l'Etat n'a pas manqué, à cette occasion, d'exprimer ses remerciements à son homologue congolais Monsieur Denis Sassou N'Guesso pour la chaleur de l'accueil et l'hospitalité généreuse dont a été l'objet sa délégation et lui-même de la part de leurs frères congolais.

Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz a ajouté: "notre conviction est que les armes ne peuvent règler les problèmes mais que le dialogue et la paix entre toutes les parties prenantes sont la seule voie pour règler cette crise; éviter à la Libye la destruction; préserver la paix et la sécurité pour son peuple; jeter les bases d'un développement équilibré et rétablir la stabilité dans ce pays frère".

"Nous sommes venus, dit-il, pour rechercher la paix que nous cherchons toujours. Nous sommes préoccupés par les développements de la situation en Libye et nous allons nous réunir aujourd'hui dans le cadre de la commission de haut niveau de l'Union Africaine sur la Libye pour chercher les voies et moyens propres à règler la crise qui prévaut là-bas".

