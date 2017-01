Algérie: Ghardaïa - La mise à niveau de 201 Km au Sud d'El Menea achevée en juin

Le réseau routier de la wilaya de Ghardaïa est constitué de 1.037 km de routes nationales (sans tenir compte des 50 km de la route d'évitement de la vallée du M'Zab non encore classée) dont une cinquantaine de Km dédoublée, de 292 Km de chemins de wilaya et 463 km de chemins communaux, dont 258 km revêtus.

Ces actions visent à améliorer la fluidité du trafic, la sécurité routière, en particulier sur certains points noirs et réduire la durée du trajet sur l'axe routier (RN -1) très fréquenté entre Ghardaïa et l'extrême sud du pays, tout en contribuant à favoriser l'essor économique et social des wilayas du Sud et l'extrême Sud avoisinantes.

Ce projet de modernisation contribuera fortement à l'optimisation des conditions de sécurité routière et de transport entre le nord et l'extrême Sud du pays, a-t-il assuré.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.