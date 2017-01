Algérie: NAPEC 2017 - Oran abrite en mars la 7e édition

Cet événement table sur un nombre de 20.000 visiteurs. Il se veut une plate-forme idéale pour explorer les opportunités d'affaires dans le secteur gazier et pétrolier, notamment dans la région nord-africaine. Des conférences-débats, des ateliers techniques et autres activités figurent également au programme.

Cette manifestation prévoit également l'organisation d'un salon professionnel international de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique, qui sera consacré aux différentes activités liées au secteur de l'énergie ainsi qu'aux fournisseurs de produits, services et technologies ayant trait au développement du secteur énergétique à l'échelle mondiale.

