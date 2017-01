Congo-Kinshasa: Matinée politique. MSR - François Rubota lance la Centrale électorale du parti

Ngalamulume Jacques comme Président national de la Ligue des personnes vivant avec le handicap et, enfin, Mme Ntumba Mwanza présidente nationale de la Ligue des femmes du MSR. Ils ont reçu les symboles du Parti sous des acclamations des militants pour porter plus haut la lampe allumée.

Voilà pourquoi, le MSR a voulu, pour se mettre en ordre de bataille et compléter par l'installation de ses structures à l'instar des Fédérations et sous-fédérations afin de rendre effective les structures du parti.

Peu avant son intervention, le SG en charge de formation et du processus électoral, Chrysostome Vahamwiti, a fait un état des lieux du processus électoral en RDC de 1957 à ce jour afin de permettre aux militants de connaître la cartographie, les faiblesses et la caractéristique du fichier électoral.

Peut avant de procéder à l'installation des Comités nationaux de la ligue des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec le handicap, il a restitué les activités sur les discussions directes qui se déroulent au Centre interdiocésain pour éclairer les membres du MSR venus nombreux à cette activité politique. Il a mis un accent particulier sur une disposition du chapitre IV de l'accord de la Saint Sylvestre qui parle des élections. " Il y a un paragraphe qui demande au ministère de l'intérieur de rapporter l'existence du MSR parti politique créé par le Raïs". A cet effet, il a informé ses partisans de sa réaction musclée et virulente. "N'ayez pas peur, il n'y a qu'un seul Parti le Mouvement Social pour le Renouveau qui est enregistré comme parti politique au Ministère de l'Intérieur", a-t-il encouragé les militants.

Dans son mot, les personnes vivant avec le handicap dont le comité national a été installé ont retenu l'attention du SG du MSR. Il les a soutenus, en leur demandant de ne pas se considérer marginaliser. "Le handicap ne peut pas vous empêcher de vous préparer aux élections et à la sensibilisation de la masse pour le compte du Parti et même de vous porter candidat».

On ne sait ni l'heure, ni le jour où le Président de la Commission électorale nationale indépendante pourra convoquer le corps électoral, dit-on au MSR. En effet, la deuxième force politique de la Majorité présidentielle a emboité le pas à la MP suite à l'instruction du Chef de l'Etat de mettre en place une "Centrale électorale". C'est un acte de foi au mieux un engagement du MSR à remplir la prérogative essentielle de la mobilisation et la sensibilisation de masse populaire pour l'identification et l'enrôlement des électeurs. Le MSR se met, aussi, en pôle position de manière technique pour affronter la phase pré-électorale, électorale et postélectorale. La Centrale électorale du MSR a pour mission de définir globalement les stratégies idoines pour se présenter dans toutes les circonscriptions électorales bien structurées sur le plan de la logistique, du déploiement, de la gestion de temps et tous les agrégats des préparatifs aux échéances électorales.

François Rubota s'est fixé une mission, au nom de son Parti, de hisser le MSR au premier plan de partis politiques de la RDC. Cette matinée politique a connu la présence de têtes couronnées de ce parti politique notamment, les Secrétaires Généraux adjoints, le représentant du Secrétaire général de la MP, les présidents des partis politiques et des personnalités. Le staff dirigeant du MSR a installé, à cette occasion, trois ligues nationales. La ligue nationale des personnes vivant avec le handicap, la ligue nationale des jeunes et celle des femmes. A la manœuvre de cette grande activité politique, le Secrétaire Général du Mouvement Social pour le Renouveau, François Rubota. Il a présidé le lancement de la " Centrale électorale" du MSR en perspective des élections qui pointent à l'horizon, fin décembre 2017.

