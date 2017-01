Congo-Kinshasa: Unikin - La dégradation de l'environnement inquiète !

La salubrité amplement souhaitée dans la ville de Kinshasa semble toujours loin de satisfaire les attentes du public. C'est le constat fait par une équipe du Journal La Prospérité qui a été dépêchée sur le terrain en vue de palper du doigt certaines réalités environnementales et hygiéniques. Fort malheureusement, l'état de routes est, une fois de plus, plongé dans un état de délabrement sans précédent.

Les observateurs ont déploré les blocs d'immondices formés au home 10, 20, 30 et consorts. Pire est de constater qu'elles constituent un frein à une bonne respiration quand elles dégagent une odeur fétide.

En effet, nul ne peut, tout de même, ignorer combien les champs se trouvant à quelques mètres de ces déversoirs deviennent des latrines publiques.

C'est là qu'un groupe d'étudiants prend plaisir pour dégager les besoins de toutes sortes. Mainte fois, les enquêteurs ont tenu à informer l'autorité urbaine sur la transformation de l'espace vert de l'Unikin en lieu d'aisance par une classe estudiantine.

Outre ces aspects, il sied, à ce jour, de souligner que l'état de délabrement dans lequel se trouve la route Kimwenza, laisse à désirer. C'est dans un passé proche que la situation s'est empirée, quand les pluies torrentielles s'étaient abattues dernièrement sur toute l'étendue du territoire national.

Jusque-là, tout passage sur ce tronçon a du mal à atteindre facilement le trafic de l'UNIKIN, l'ISTM, le CNPP, les Cliniques Universitaires de Kinshasa ainsi que le rond-point. Allez-y deviner la suite quand la population habitant Kimwenza aux environs de la Paroisse Saint-Pierre Claver devra emprunter la route Bas-Congo pour atterrir à Lemba. Tout reste, dans tous les cas pénibles pour les paisibles citoyens.

Car, dans ces conditions, il est plus facile d'attraper certaines maladies et surtout contagieuses à cause des installations qui sont plus fréquentées, mais moins entretenues. Les chambres sont encombrées par les étudiants et leurs biens, soient 7 personnes par chambre. Chaque couloir est garni de deux WC dont l'un utilisable et l'autre, dans la plupart des cas, hors d'usage. Ce problème se pose fréquemment aux homes 10, 20 et 30. Les homes du plateau des étudiants sont confrontés aux mêmes problèmes, en commençant par le home 1 jusqu'home 8.

Pénurie d'Eau

Les ravins et les éboulements des sols paralysent les tuyaux conduisant l'eau de Régideso. C'est ainsi que les habitants des quartiers Mabanga, Congo, Kimwenza etc... sont obligés de faire des longs kilomètres pour s'approvisionner en eaux de fontaines. Pourtant, «l'eau c'est la vie», dit-on.