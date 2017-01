Congo-Kinshasa: Apprendre notre histoire - La mort de (DAG) HAMMARSKJÖLd

A l'obtention de l'indépendance du Congo en date du 30/06/1960, les orateurs lors de cette fête avaient été :

Le Roi Baudouin de la Belgique et

Le Président Kasa-Vubu Joseph de la République Démocratique du Congo

Après les allocutions de ces deux hommes cités, Lumumba viendra au micro pour dire un mot, on lui dira qu'il n'est pas programmé sur la liste des allocutions, il leur dira que c'est pour quelques secondes, et quand il va parler, c'est pour une heure et trente minutes. Quand le Roi Baudouin avait entendu ce discours improvisé, il avait pris la décision de rentrer en Europe, mais ses conseillers le lui avaient interdit. Quand les blancs du Congo avaient entendu ce discours, ils avaient fui le pays en vidant toutes les caisses du pays. C'est ce discours qui est à la base de la mort de Lumumba, arrêté, il sera envoyé à Kitona (Thysville) où il avait connu un calvaire, son œil déjà perdu, donc borgne, on l'envoie à Mbuji-Mayi, mais, Kalonji Mulopwe Albert refuse ce colis qu'on lui envoyait. L'avion passe directement au Katanga, là-bas, Tshombe Moïse n'avait pas été à Loano pour voir l'arrivée de Lumumba, seul Munongo Godefroid (Kifogiyo) qui avait été à l'aéroport, quand Lumumba descend de l'avion, Munongo lui dit : « Tu vois que tu es au Katanga, vas-tu parler encore comme tu le disais ? Lumumba lui dit par le signe de la main qu'il parlera. Munongo lui enfonce une baïonnette dans les tripes mais, Lumumba n'était pas mort, alors un mercenaire le liquide avec deux balles dans la tête et Lumumba expira, son corps avait été enseveli dans un trou couvert de terre mais, malheureusement sa main était restée dehors visible. Les assassins sont revenus encore déterrer ce corps. Lumumba avait été mutilé et plongé dans un fût d'acide sulfurique et le corps avait été dissout dans ce liquide.

On nous montrera dans les journaux que le groupe de Lumumba s'est enfui, et les villageois qui ont suivi cette histoire, les ont vu et les ont tués, « que celui qui se sent fort n'a qu'à venir attaquer le Katanga », c'est Munongo qui dit cela à la Radio.

C'est comme cela que s'achèvera l'histoire de Lumumba en date du 17/01/1961. Cela avait eu lieu en présence de militaires de l'ONU et ceux du Katanga.

On envoie le Secrétaire Général de l'ONU qui est à Léopoldville (DAG) Hammarskjöld pour faire une enquête sur la port de Lumumba, pour mieux faire ce travail, il fallait un pays neutre comme la Zambie, sa capitale Lusaka est à quelques Km de Likasi où était Noël le pilote de Jonga Magister et Vampire Katangais était lui à Shinkolobwe à 30 Km de Likasi. L'avion qui vient de Léopoldville pour Lusaka amortit déjà sa vitesse quand il est déjà au niveau de Likasi (Jadotville). Ainsi ingénieur noël avait calculé le temps que mettrait l'avion de l'ONU pour atteindre Likasi, alors lui était en l'air pour abattre l'avion de Dag. Atteint par une balle, l'avion avait pris feu pour aller tomber dans le sol Zambien. Cela avait facilité les choses pour Noël de réussir son coup sans problème. Content d'avoir abattu Lumumba et Dag Hammarskjöld, Noël viendra nous dire que nous avons tué Lumumba et Dag, mais nous les belges nous sommes contents, les congolais peuvent regretter puisqu'ils feront plus de cent ans sans avoir un homme comme lui.

Mr Noël, pilote katangais vivait à Shinkolobwe dans les mines d'uranium, mais il allait à Lubumbushi tous les jours se rendre compte de ce qui se passe là-bas. Pour faire cela, il pouvait se déguiser en toubib en prenant une blouse de médecin qu'il portait quand il était au volant de sa voiture. Or un toubib a étudié que la blouse est pleine de microbes, on la laisse à l'hôpital, on ne l'amène pas à la maison , quand les agents de l'ONU avaient remarqué cela, ils l'avaient suivi et lui avait aussi avait su, qu'on le file, il avait fui pour rentrer chez lui, il devait utiliser une grande vitesse, après avoir dépassé l'aéroport de Loano, allant vers la gare Kimbembe, sa voiture dérapa dans un tournant et, s'était fini pour lui. Donc, Lumumba, Dag Hammarskjöld et Noël étaient morts au même moment.

Je ne sais pas qui peut demander cette histoire après 55 ans ? Est-ce son enfant ou membre de famille qui a grandi ? Le temps nous dira et nous sommes là pour voir. Hammarskjöld devait leur expliquer comment on avait tué Lumumba cela ferait du nouveau service au Katanga, Noël avait tout vu, mais Dag n'a pas eu le temps de faire son travail.

Que vive l'ONU ou la MONUSCO