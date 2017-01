Congo-Kinshasa: Qui occupe quoi ?

Le navire «Discussions directes» au Centre Interdiocésain de Kinshasa est déjà arrivé sur le quai.

Quelques manœuvres d'accostage, qui se sont déroulées, non sans peine, ont laissé couler, à certains moments, une froide sueur, parce que celui-ci tanguait et recevait l'eau de partout. N'eut été la dextérité, le sans froid et la maîtrise de tous les paramètres par le capitaine du navire battant pavillon RDC/Centre interdiocésain, Marcel Utembi, Archevêque de Kisangani et président de la CENCO, le navire était sur le point de chavirer. Ingénieux, lui et les autres Evêques ainsi que l'ensemble des participants, se sont déployés dans une intense activité intellectuelle, donnant les meilleurs d'eux-mêmes, pour sauver la nation.

Ainsi, les délégués se sont faits mutuellement des concessions, preuve d'humilité. Aujourd'hui que se clôture les travaux, considérant les acquis, l'on est en droit d'affirmer que l'intérêt général a effectivement triompher. En effet, dans l'Accord dit de la saint Sylvestre, il y a eu des compromis non équivoques qui se sont installés, partant du principe que le Chef de l'Etat actuel reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu, de la transition qui s'étale à 12 mois, et à la gestion de type consensuel, devant aboutir à la tenue des élections en fin décembre 2017, à la mise en place du Conseil National de Suivi de l'Accord, en passant par la restructuration partielle de la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI, ainsi que la redynamisation du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication.

Au titre d'arrangements particuliers, les parties prenantes ont manifesté la grandeur d'esprit, en dépit de quelques tiraillements liés aux sottes d'humeurs ou par pure fanatisme suite à l'appartenance à tel ou tel autre camp. Ainsi, ils se sont mis d'accord sur le chronogramme de la transition, qui comprend les étapes suivantes : le 26 janvier a été la date de la notification du Président du CNSA. Alors, à l'étranger, les Evêques ont souligné que la technologie étant très avancée, elle offre divers canaux pour pouvoir l'atteindre. D'ailleurs, a-t-on expliqué, personne n'ignore que c'est Tshisekedi qui est à la tête de cette institution.

Le 15 avril a été retenu comme devant permettre à la Centrale électorale de publier le calendrier des élections. Sans chambouler la planification de la CENI, le 31 juillet 2017 va consacrer la fin des opérations d'enrôlement des électeurs. Quant à la date du 3 octobre 2017, elle ouvrira la voie à la convocation, par la CENI, du corps électoral, pour des élections à intervenir fin décembre 2017.

Mais, c'est aujourd'hui que la clé sera mise sous les paillassons. Puisque les différentes plateformes connaissent déjà le nombre des ministères qu'ils vont gérer, la question est de savoir qui prend quoi. Ici, qu'on le veuille ou pas, les romains vont s'empoigner. A l'opposition, un discours du genre : «nous nous sommes longuement battus, il ne faudrait pas que les gens viennent jouer alors que le moment est arrivé », peut déjà sonner le glas de la querelle. Il n'y a pas que l'opposition. A la majorité présidentielle, c'est aussi pareil. C'est le moment où les loups sortent du bois. Ils sont prêts à se rentrer dedans à tout moment.

D'où vient que certaines plateformes vont se défaire, puis se refaire au gré d'une autre opportunité. Il y a aussi l'assommante question des ministères de souveraineté, que la Majorité n'entend céder d'un seul iota à l'opposition. Quelle sera la position de cette dernière face à cette intransigeance de la MP ? Que dire du mode de désignation du futur Premier ministre ? Faut-il un panel ou pas ? Les délégués sont appelés à se déterminer. Sinon, ils seront pris pour des faiseurs de confusions. Voilà dans quelle circonstance accoste le navire sous la conduite des Evêques.