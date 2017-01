Congo-Kinshasa: Transition, la voie balisée - La CENCO prête à faire son coup de sifflet final aujourd'hui

L'accord touche à sa fin mais plusieurs points demeurent inachevés, à savoir : le profil du Premier Ministre (sur ce point, l'on prendra celui que prévoit la Constitution) ; le mode de désignation de celui-ci qui est une tâche qui doit être effectuée par le Président de la République Démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange avec un panel 5 noms. Mais, le Rassemblement dit non à cette proposition. Au niveau du gouvernement, le nombre de postes augmente de 46 à 53. Qui vont occuper ces postes ? C'est le début de la bataille. Au demeurant, en ce qui concerne les élections, le budget électoral augmente alors que le budget national diminue et, sans oublier qu'il ya aussi un problème sécuritaire dans le territoire national.

Le pays se trouve dans une période décisive, la population s'impatiente et garde les yeux fixés sur ces discussions. C'est alors un fait qui laisse les acteurs politiques participant aux discussions à ne pas avoir le moindre droit de tâtonner ou encore d'une légère erreur, car la survie du peuple en dépend. Avant d'y arriver, on espère, toutefois, que ces derniers se battent à fond pour qu'une solution soit trouvée afin que les travaux prennent fin aujourd'hui, sauf imprévu. Ceci est aussi le souhait majeur des évêques, qui sont statiques dans la leur ferme décision : «pas de prolongation».

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.