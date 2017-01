A l'issue d'un concours d'orthographe et de diction organisé, vendredi 20 janvier dernier, au centre culturel Boboto de la Gombe, 55 élèves ont été sélectionnés pour être récompensés à la fin de ce projet.

Quatre écoles y ont été représentées. Les organisateurs ont sélectionné 10 élèves en raison d'un établissement. Ce qui revient à dire qu'il y a au total 40 élèves qui y ont pris part dans sa première phase. Il s'agit, entre autres, de l'école C/S les gazelles, Saint-Luc, Lisala et Boende. Tous ces établissements sont du district de Lukunga. Le concours qui se poursuivra dans d'autres provinces a pour l'objectif d'identifier et réveiller les talents littéraires dans chacun de ces jeunes participants. Il s'inscrit dans le cadre du Projet intitulé « Rencontres de création et d'initiation des jeunes écrivains et artistes congolais».

Le projet a bénéficié de l'appui technique et financier de l'UNESCO à travers le fond international pour la promotion de la culture FIPC/UNESCO, a indiqué Jenny Kilele de l'Asbl «Nous et le Livre». «Outre la Lukunga, «Nous et le Livre» va parcourir tous les restes de districts de Kinshasa, ensuite, nous allons nous rendre à Matadi, au Kongo Central pour travailler deux autres écoles de la place », a-t-elle poursuivi.

Selon Sandra Tembo, chargée de programme, au terme de ce projet, 55 élèves à raison de 5 par école et 10 jeunes vivants avec handicap seront primés au plus tard au mois de mai.

Les élèves participants à ce concours ont remercié ses organisateurs pour cette initiative qui leur permettra de multiplier les efforts afin d'améliorer leur écriture et leur parler. Richard Ali, écrivain et membre du jury a indiqué que les critères ont été retenus pour l'évaluation du niveau intellectuel de ces élèves.

