De retour à Kinshasa, après un temps de travail passé en Europe, Mme Dorcas Adikoko, à la fois Coordonnatrice de Femmes Leaders du Conclave de Genval, et Présidente Nationale du parti Union des Ecologistes pour la Démocratie (UED), a lancé un appel vibrant aux acteurs politiques impliqués aux négociations sous les auspices de la CENCO, à aplanir, au plus vite que possible, leurs divergences. Cela, dans le but de permettre au pays de passer à un processus électoral apaisé, crédible et transparent. A la Majorité Présidentielle, Dorcas Adikoko a insisté sur les concessions majeures qu'elle doit faire, considérant que la constitution a déjà été violée dès lors que les élections n'ont pas été organisées dans le délai.

Dans un entretien à bâtons rompus qu'elle a accordé aux fins limiers de La Prospérité, cette figure féminine du Rassemblement a estimé que le dernier appel des évêques dans l'agora politique constitue une dernière chance pour les acteurs politiques. Elle les a, en outre, félicité pour l'étendue du travail abattu contre vents et marrées. Revenant sur le chapitre des points qui bloquent la finalisation des discussions, elle a précisé en ces termes : « c'est un faux débat, dans la mesure où dans l'accord de la Saint Sylvestre il a été clairement dit que c'est le Rassemblement qui devra désigner le nom du futur premier ministre. Maintenant que la Majorité fait de ça un point de blocage, il s'avère honnête d'affirmer qu'elle n'a plus la volonté de débloquer la crise. Même le peuple en sait beaucoup. L'humilité précède la gloire. Nos amis doivent admettre qu'ils sont fautifs depuis lors que les élections n'ont pas été organisées dans ce pays. Sans cet accord, le pays serait déjà embrasé. La Majorité doit comprendre ça », a-t-elle martelé.

Plan B ?

A la question du plan B tel qu'il a été annoncé par les prélats catholiques, dans ses analyses, elle a indiqué que plus d'un demi-siècle après que la RDC ait accédé à la souveraineté nationale et internationale, point ne sera besoin de fléchir les genoux vers l'extérieur. «Les linges sales se lavent en famille », a-t-elle évoqué. Toutefois, si d'ici samedi, date butoir pour la fin des travaux, les violons n'arrivent toujours à s'accorder, il serait alors logique qu'un plan B soit mis en exécution. Il consisterait à une résolution que les Nations Unies pourraient mettre en place pour rendre coercitive l'application de l'accord du 31 décembre.

Quota de FPCG

Dorcas Adikoko entend une participation active des Femmes Leaders Politiques du Conclave de Genval (FPCG) dans le prochain gouvernement. Selon elle, l'intégration des femmes Leaders du Rassemblement aux affaires améliorera la donne dans la défense, l'éducation et la protection des femmes en général. Déjà, dans les statuts créant cette plateforme, il a été mentionné que l'Etat doit booster les parents à former les filles dès le bas-âge dans le but de les aider à s'épanouir et à assumer de grandes responsabilités dans le pays.

Il ne suffit pas seulement de distribuer les postes aux femmes, mais l'on devrait également tenir compte de leur pourcentage de représentation dans les instances de prise de décision. «Les femmes ont une majorité absolue dans l'électorat congolais, portant une estimation de 52%. Les parents devront maintenant initier leurs filles au leadership dès le bas-âge pour que dans ce pays qu'on ait aussi des femmes qui occupent de grands postes », a-t-elle indiqué dans un plaidoyer déposé auprès du Président du Conseil des Sages du Rassemblement, Etienne Tshisekedi wa Mulumba.