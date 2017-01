Le terme n'est nullement de La Prospérité. C'est plutôt un activiste de la société civile qui pleurnichait hier, sur les ondes d'une radio de la place, regrettant le quota réservé à la Société au sein du Gouvernement en gestation dont la formation n'est plus qu'une question de jours. Du moins si les travaux liés à l'arrangement particulier se clôturent, comme prévu, aujourd'hui, dans l'après-midi.

µA en croire le Sénateur Mokanda Bonza, membre de l'opposition aux pourparlers directs du Centre Interdiocésain, jusqu'hier soir, les discussions avaient été clôturées au sein de la commission chargée de la répartition de portefeuilles ministériels ainsi que dans celle traitant de la problématique de la désignation du premier ministre. Pour cet opposant, il n'y a aucun blocage. Dans la mesure où il y a eu échanges constructifs et que les commissions y afférentes ont finalisé leurs rapports.

De la répartition des ministères

De 46 membres initialement préconisés, les parties, après d'abondantes discussions, ont fini par redimensionner la taille de l'Exécutif, fixant à 53 le nombre de Ministères et Vice-ministres. Ce, à raison de 18 ministres et 3 vice-ministres pour la Majorité Présidentielle ; 13 ministres et 3 vice-ministres au Rassemblement ; 8 ministres et 3 vice-ministres à l'opposition signataire de l'Accord du 18 octobre 2016. L'Opposition Républicaine dirigera 2 ministères et aura aussi 1 vice-ministre. Enfin, il a été réservé à la Société civile 2 postes ministériels.

Les Rapports des forces

Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, dit-on. Car, ici, entendez les pourparlers du Centre interdiocésain, il est plutôt question de rapport des forces. Sans se voiler la face, que la Société Civile aujourd'hui en République Démocratique du Congo ? Une masse informe et vide, diront les congolais des années 90 qui croyaient en la force de cette composante alors dirigée par des personnalités de poigne comme Pierre Lumbi et tous les autres.

La mémorable marche des chrétiens du 16 février est l'œuvre de la société civile remorquée à l'époque par l'Eglise Catholique. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres.

Sun City : un repère

Aux pourparlers de Sun City, la Société Civile était une composante qui faisait le contrepoids. La preuve, au sortir de ces négociations, cette composante a raflé la direction de toutes les institutions d'appui à la démocratie et s'est bien positionnée au Gouvernement et dans d'autres institutions du pays.

Inféodation

Pour les témoins de l'histoire contemporaine de la RDC, après la macrocéphalie transition 1+4, les activistes de la Société Civile se sont transformés pour la plupart en acteurs politiques. En réalité, la société civile était inféodée, au point qu'au sortir des politiciens, cette composante a perdu les repères, ses forces et est devenue une coquille vide, incapable de mobiliser des masses, de formuler une revendication à même de soulever des foules et, partant, inquiéter les pouvoirs, mieux les politiciens ou, tout simplement, se faire respecter.

Que des divisions. Quand c'est l'église catholique qui prend une position, les autres confessions religieuses font bloc pour critiquer les catholiques ou encore mener une action contraire. Elles ont ainsi oublié le principe immuable édicté par Jésus-Christ, à savoir : un royaume divisé contre lui-même est appelée à disparaître. Voilà une des raisons qui a fait que la société civile rd-congolaise disparaisse et ne se contente, à ce jour, que d'un quota minable, un quota d'humiliation. Elle ne peut que s'en prendre à elle-même, au lieu de chercher désespérément de rallonger, une fois de plus, la taille du Gouvernement pour qu'elle se retrouve. Elle ferait œuvre utile en recollant les morceaux, en redevenant forte pour se faire respecter et être prise en compte. Pour cela, ce ne sont pas des organisations qui manquent. Que des Ongs de défense des droits de l'homme, que des syndicats d'enseignants et autres mouvements qui naissent.

Enfin, elle devra exorciser, en son sein, le démon de la corruption qui l'a davantage possédé et anéanti toutes ses forces. Ainsi, dans l'avenir, on la respectera et on tiendra désormais compte d'elle. C'est une démarche d'introspection qu'il faut mettre en mouvement, avant d'espérer sortir de sa torpeur.