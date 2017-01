Congo-Kinshasa: Cinéma / Halle de la Gombe - Le film "loi de la jungle" ovationné par le public !

Quelques participants, abordés par votre journal, ont livré leurs impressions sur cette activité. Selon les allégations des uns et des autres, la Halle de la Gombe de Kinshasa est un cadre d'apprentissage et de la gaité qu'il ne faut jamais s'en passer. « En participant aux activités de la Halle, je ne manque jamais d'enrichir mes connaissances », a dit un participant à cette soirée du film.

L'acteur principal dans ce film est Marc Châtaigne. Le nommé est stagiaire et a reçu une mission de la part de l'Union européenne en Guyane. La fameuse mission consistait à la relance du tourisme. Arrivé sur place, sa mission va tourner au vinaigre, à cause de ses aventures.

