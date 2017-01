Congo-Kinshasa: Joignant sa voix aux Confessions Religieuses, l'EDUCIEL réitère sa confiance à la CENI !

En réaction aux dires d'une frange de la société civile qui voudrait défaire l'actuelle centrale électorale, la Grande Commission Education Civique et Observation Electorale de la Société Civile, réunissant plus de 300 organisations impliquées dans l'éducation civique et électorale, a, à l'issue de sa réunion extraordinaire tenue le jeudi dernier, appelé tous les acteurs de la société civile à soutenir la CENI ainsi que ses animateurs.

Selon elle, toute tentative de sa déstabilisation à travers les délégués de la Société Civile est inopportune et transpire de la manipulation. D'où, l'EDUCIEL va adresser une lettre officielle à la CENCO, aux Chefs de la délégation de la Société Civile et aux autres Parties Prenantes aux négociations directes du Centre Interdiocésain ainsi qu'à la Communauté Internationale pours empêcher toute voie susceptible « de faire tomber dans l'eau, les 8 millions d'enrôlés à ce jour, au lieu de lancer l'opération d'indentification et d'enrôlement des électeurs dans les aires 3 et 4 ». Elle attend, par ailleurs, que toutes les parties prenantes se mobilisent comme un seul homme pour un processus apaisé. Explorez, ci-dessous, ce communiqué, signé par M. Bonganga Djema, Coordonateur National de l'Education Civique et Electorale.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COMMISSION EDUCATION CIVIQUE ET OBSERVATION ELECTORALE DE LA SOCIETE CIVILE

«EDUCIEL »

Contacts : +243 81 48 20 318 / + 243 89 18 81 119

E-mail :olfsdjanvier2013@gmail.com

MISE AU POINT DE LA GRANDE COMMISSION EDUCATION CIVIQUE ET OBSERVATION ELECTORALE

La coordination Nationale de la Grande Commission d'Education Civique et Observation Electorale «EDUCIEL) plate-forme de la Société Civile électorale réunissant plus de 300 organisations impliquées dans l'éducation civique et électorale réunie en séance extraordinaire ce jeudi 26 janvier 2017, dénonce avec énergie le comportement de certains acteurs de la société civile prétendant que les délégués de la Société Civile à la Commission Electorale Nationale Indépendante sont en disgrâce avec eux.

EDUCIEL , la Grande Commission d'Education civique et observation électorale rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale que les délégués de la Société Civile à la CENI sont issus de trois composantes selon l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI :

Composante confessions religieuses ;

Composantes éducation civique et électorale ;

Composante des organisations de défense des droits de la femme ;

Par conséquent, toute tentative de la déstabilisation de la CENI à travers les délégués de la Société Civile est inopportune et transpire de la manipulation.

Chaque thématique doit s'intéresser au fonctionnement de son institution d'appui à la démocratie correspondante tel est notre cas.

la Grande Commission d'Education Civique et Observation électorale (EDUCIEL) se joint donc à la voix de toutes les Confessions Religieuses et celle d'autres composantes de la Société Civile pour réitérer sa confiance aux délégués de la Société Civile à la CENI.

Nous sommes cette Société Civile en face de la Centrale électorale qui doit-être plutôt encouragée dans son travail qu'il abat, car, faire tomber dans l'eau les 8 millions d'enrôlés à ce jour au lieu de lancer l'opération d'indentification et d'enrôlement des électeurs dans les aires 3 et 4, semble cracher sur ce peuple qui manifeste leur engouement autour de cette opération et qui attend toutes les parties prenantes se mobiliser comme un seul homme pour un processus apaisé.

Eu égard à ce qui précède, une lettre officielle sera adressée à la CENCO, au Chefs de la délégation de la Société Civile et aux autres Parties Prenantes aux négociations directes du Centre Interdiocésain et à la Communauté Internationale qui accompagne ce processus en RD Congo.

Fait à Kinshasa, le 26 janvier 2017

Pour la Coordination de la Grande Commission d'Education Civique

Dr. BONGANGA DJEMA

Coordonnateur National Chargé de l'Education Civique et Electorale.