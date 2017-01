Dorcas Adikoko entend une participation active des Femmes Leaders Politiques du Conclave de Genval (FPCG) dans le prochain gouvernement. Selon elle, l'intégration des femmes Leaders du Rassemblement aux affaires améliorera la donne dans la défense, l'éducation et la protection des femmes en général. Déjà, dans les statuts créant cette plateforme, il a été mentionné que l'Etat doit booster les parents à former les filles dès le bas-âge dans le but de les aider à s'épanouir et à assumer de grandes responsabilités dans le pays.

Si aucun communiqué officiel n'a été rendu public à la clôture des travaux dans la soirée de ce même jour, un participant, qui a requis l'anonyme, a salué la présence de 12 responsables des services des Renseignements des pays de la CIRGL. Il a dit que c'était un signale fort qui prouve que le Nord-Kivu est vivable, contrairement aux propagandes de certains médias et ONG internationaux, qui qualifient souvent d'enfer, l'Est de la RDC dans leurs rapports quotidiens.

