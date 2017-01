Angola: Lancement d'un Projet baptisé "Emploi et Citoyenneté du Cireur"

Luanda — Un projet baptisé "Emploi et Citoyenneté du Cireur", visant à identifier les citoyens qui exercent leurs activités de façon informelle, a été lancé vendredi à Luanda par le ministre de l'Administration Publique, Emploi et Sécurité Sociale, António Pitra Neto.

Lancé, non seulement au profit de cireurs de chaussures, mais aussi des réparateurs de téléphones portables et de pneus de voitures, des cordonniers, etc, le projet vise à doter ces travailleurs informels de l'éthique en matière de promotion du bien-être social, pour la conservation du patrimoine public collectif et leur inscription dans le système de protection sociale.

Concrétisé de plusieurs façons, le lancement du projet "Emploi et Citoyenneté" est une orientation présidentielle donnée au secteur depuis quelque sept ans, a expliqué le ministre.

"Nous sommes là pour réaliser cet acte qui vise à encadrer les cireurs, afin qu'ils aient une activité plus digne, et qu'ils puissent franchir des pas pour sortir d'une activité informelle, pour formelle", a souligné Pitra Neto.

Il a fait savoir que 10 kits de matériels ont été distribués à 40 jeunes en poste dans divers coins de la ville. L'usage de ces équipements sera suivi et supervisé par la Commission Administrative de Luanda et l'Institut National d'Enseignement et Formation Professionnels (INEFOP) auxquels les bénéficiaires devront rende compte.