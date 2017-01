Ile Maurice: Democracy index - Maurice premier pays totalement libre en Afrique

Moins de 24 heures après sa nomination, le nouveau président de la Financial Services Promotion Authority… Plus »

Selon le rapport, 57 États sont des «démocraties imparfaites», incluant la France (24e avec 7,92 points), l'Inde (32e avec 7,81 points) et le Sénégal (74e avec 6,21 points). L'Economist Intelligence Unit classe 39 pays comme des «régimes hybrides», ayant des scores de 4,0 à 6,0, et 50 autres comme des «régimes autoritaires», avec des scores de moins de 4 points.

Maurice, et ses 8,28 points, se trouve à la 18e place au niveau mondial et premier en Afrique. Le pays obtient le statut de «Full Democracy», en réalisant un score supérieur à 8 (sur un total de 10 points). La Norvège est en tête des 19 pays complètement démocratiques, avec un score de 9,93.

