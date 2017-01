Ile Maurice: Écarté de l'ADSU après avoir épinglé plusieurs trafiquants

Quelques mois à peine après avoir arrêté Gro Derek et ses acolytes, l'inspecteur Assad Rujub, que l'on considère comme une «référence» en matière de lutte contre le trafic de drogue de l'ADSU de Plaine-Verte, est muté à la «Flying Squad» aux Casernes centrales. Selon ses coéquipiers, c'est son «succès» au sein de la force policière et son intention de rejoindre le barreau qui auraient fait des «jaloux».

En 2012, c'était lui la «référence» en matière de lutte contre le trafic de drogue. L'inspecteur Assad Rujub est celui qui est derrière le démantèlement du réseau Gro Derek avec son équipe de l'Anti Drug & Smuggling Unit (ADSU) de Plaine-Verte. Quatre ans plus tard, cela a été la chute.

Âgé de 41 ans, l'inspecteur Rujub était aussi présent au mariage de la fille d'un présumé trafiquant de drogue à Plaine-Verte en novembre 2016, avec d'autres membres de l'ADSU. Au cours d'une enquête interne, il a expliqué qu'il a accompagné un proche qui ne pouvait se déplacer seul. Et il a, par la suite, reçu sa lettre de transfert pour le poste de police de Terre-Rouge...

Pourtant, ce membre de l'ADSU compte une vingtaine d'années d'expérience au sein de la force policière. C'est vers mi-2012 qu'il prend les rênes de l'ADSU de Plaine-Verte. Le 12 juillet cette année-là, il met la main sur son plus gros dossier avec l'arrestation d'Ashish Dayal et la saisie d'une grosse cargaison d'héroïne. Le suspect livre alors le nom du commanditaire : Rudolf Derek Jean Jacques, un «intouchable», vivant dans un «château», surveillé par de gros bras, à cité Richelieu. Une opération d'envergure est montée pour arrêter un à un les personnes qui sont soupçonnées de faire partie de ce réseau : Bruno Casimir, Hayesan Madarbacus, Moosa Beeharry, Antoine Désiré Fricheler Azie, Jimmy Alexis, Jimmy Marthe dit Colosso, Roukesh Hemraz alias Ronnie, Daramdev Balkissur et Danilo Fabrice François.

Mais pourquoi n'avoir pas été jusqu'au bout pour remonter la filière du réseau allégué de Gro Derek et faire tomber les gros requins comme James Mukusa ? «À un moment donné, nous avons tenté de le faire, mais il y a eu des pressions», lâchera simplement un membre de l'ADSU de Plaine-Verte qui a collaboré sur ce dossier. Il n'en dira pas plus. «En plus, faute de preuve, nous n'avons pu appréhender d'autres suspects. Hayeshan Madarbacus, le témoin repenti lors du procès contre Gro Derek, n'était pas au courant de toutes les transactions sur terre. En tant que steward sur un navire, il balançait les colis de drogue en mer, alors que Moosa Beeharry n'a pas voulu parler», explique notre interlocuteur.

Quelques mois plus tard, l'inspecteur Assad Rujub est muté à la «Flying Squad» aux Casernes centrales. Pourquoi ? D'aucuns soutiennent que c'est son intention de rejoindre le barreau qui a nui à sa carrière. Il suivait des cours de droit. «Éna dimounn ti pé koumans zalou so siksé», lance un de ses coéquipiers. En revanche, d'autres policiers qui l'ont côtoyé évoquent le fait que la hiérarchie n'était pas satisfaite de sa prestation sur certains dossiers.

Entre-temps, l'inspecteur Assad Rujub se concentre sur son objectif et réussit son LLB. Finalement, l'année dernière, il est définitivement écarté des activités de l'ADSU. Les Casernes centrales ne voient pas d'un bon œil «sa proximité avec des gens douteux»...