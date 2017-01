Mauritanie: Diffusion de propos sur la Mauritanie dans le grand rendez-vous de la 2stv - Le gouvernement condamne et saisit le CNRA

« Le Gouvernement du Sénégal exprime sa vive indignation, sa totale désapprobation, et condamne avec la plus grande fermeté les contrevérités qui ont été dites et ces manquements graves, qu'il ne saurait tolérer encore moins cautionner ».

C'est en ces termes qu'un communiqué du gouvernement parvenu à la rédaction hier, vendredi 27 janvier, s'insurge contre des propos tenus à l'endroit de la Mauritanie lors d'une émission télévisée et diffusée sur la 2stv. Le gouvernement précise qu'il voudrait rappeler à l'ensemble des organes de communication sociale et aux professionnels de l'information, la nécessaire réserve à observer sur les questions de coopération internationale, surtout quand il s'agit des rapports entre le Sénégal et les pays voisins, avec lesquels il entretient «d'excellentes relations diplomatiques et de bon voisinage».

Le communiqué précise, par ailleurs, qu'en vertu des dispositions portant création du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra), et des articles relatifs aux organes de communication sociale et aux professions de journaliste et de technicien, le gouvernement a saisi le Cnra, afin de prononcer sans délai les sanctions prévues face à ces manquements graves.

A signaler que les faits incriminés ont été diffusés, le vendredi 20 janvier 2017, dans l'émission "Le Grand Rendez-vous". A cette occasion, l'un des intervenants a tenu des propos que le gouvernement juge «diffamatoires, violents, séditieux et encourageant la lutte armée des noirs en Mauritanie, contre le Gouvernement et le peuple mauritanien».