Pour faire face à la crise politique en Gambie consécutive au refus de l'ancien président, Yahya Jammeh de quitter le pouvoir, la police nationale sénégalaise a mobilisé 111 éléments, et effectué 67 patrouilles. Sans compter les 127.910 personnes qui ont été accueillies dans les différents postes frontaliers du Sénégal avec la Gambie.

Le bureau des relations publiques de la police nationale a publié hier, vendredi 27 janvier, un communiqué dans lequel, il revient sur le bilan de la participation de la police nationale dans la crise gambienne. La source indique que du 1er au 22 janvier 2017, les postes frontaliers avec la Gambie ont enregistré un grand flux estimé à 127.910 personnes. 50.428 parmi eux des Gambiens qui cherchaient refuge au Sénégal.

Et prés de 67 patrouilles ont été effectuées dans la période du 13 janvier au 22 janvier 2017. Elles ont été menées conjointement par le Groupement mobile d'intervention (Gmi) et la Direction de la police de l'air et des frontières (Dpaf). Les opérations se sont déroulées dans les secteurs frontaliers de Karang, Keur Ayib, Kidira, Salikégné et Kounkané. Elles ont permis entre autres résultats, l'arrestation le 25 janvier 2017, du général gambien Bora Colley par les policiers du poste frontalier de contrôle de Mpack, alors qu'il tentait de rejoindre la Guinée-Bissau.

La source révèle, par ailleurs, que le dispositif de la patrouille a été renforcé par les brigades de patrouilles frontalières de Sarayélli et Mandat-Douane. Toutefois, les autres postes frontaliers avec la Gambie (Séléty et Sénoba) ont également joué un rôle dans le contrôle notamment dans la collecte du renseignement transfrontalier et de la gestion des réfugiés gambiens.

Au total, la police nationale a déployé 111 agents dans les secteurs frontaliers de Karang, Keur Ayib, Kidira, Kounkané et Salikégné. 69 éléments sont du Groupement mobile d'intervention (Gmi) et 42 de la direction de la Police de l'air et des frontières (Dpaf). Trois objectifs étaient visés par la police. Il s'agit du renforcement du contrôle de l'immigration, le renforcement de la surveillance de la frontière et la coordination des procédures de facilitations en faveur des individus souhaitant se réfugier au Sénégal.