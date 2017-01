Sénégal/Cameroun: Hugo Broos, sélectionneur du Cameroun - «Nous croyons à notre chance»

Le fait de se renvoyer le statut de favori signifie que le Sénégal et le Cameroun ont deux sélections sont «malins», a déclaré Hugo Broos. Et d'ajouter : «demain, il y aura un match de football. Le Sénégal a ses qualités, le Cameroun aussi. Mais, c'est le football qui sortira vainqueur de cette confrontation».

Alors que la presse camerounaise critique la non-titularisation des attaquants Clinton Njie et Vincent Boubacar, Hugo Broos qui a fait trois sorties avec trois 11 différents répond : «je dispose de 23 joueurs. Même si j'ai changé le 11 de départ après chaque match, cela ne veut pas dire que je suis dans l'hésitation. Je fais mes choix en fonction des séances d'entraînement et de l'adversaire en face. Ça me réussit pour le moment parce que nous sommes en quarts de finale. Demain (ce samedi, Ndlr) j'essaierai de faire le meilleur choix possible. Je ne me focalise pas sur des noms».

«J'ai eu effectivement eu à dire que je voulais éviter le Sénégal en quarts de finale parce qu'ils ont été impressionnants dans les phases de poule. Mais ça ne veut pas dire que nous ne croyons pas à nos chances de passer. Nous avons des qualités pour battre le Sénégal. J'ai confiance à mon équipe. J'ai été 17 ans joueur professionnel et 25 ans entraîneur. Il n'y a rien de plus dangereux que d'évaluer les chances d'une équipe avant le match».

