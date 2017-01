Sénégal/Cameroun: Coupe d'Afrique des Nations «Gabon 2017» - Sénégal-Cameroun, la «finale» des quarts

Sénégal-Cameroun ! C'est la principale affiche des quarts de finale de cette 31ème édition de la CAN 2017 prévue ce soir à partir de 19 h GMT. Les «Lions» du Sénégal à la cherche de la gloire depuis 1960 veulent ainsi écrire la belle page de l'histoire du football de ce pays au Gabon. Mais en face, les «Indomptables» attendent retrouver leur lustre d'antan avant d'accueillir la prochaine édition à domicile.

(Franceville, GABON) -Le match devant opposer le Sénégal au Cameroun ce soir à partir de 19 heures GMT (20 h, locale) au stade de Franceville au Gabon a fini par éclipser les trois autres quarts de finale de cette 31ème édition. Cette rencontre prometteuse s'annonce comme une finale avant l'heure entre deux Grands du football africain. Les «Lions» indomptables à la recherche d'un passé glorieux avec quatre titres de champion d'Afrique (1984, 1988, 2000 et 2002) sans occulter ses sept podiums, croisent le fer avec les «Lions» du Sénégal qui cherchent depuis 1965 à inscrire leur nom dans le palmarès de la CAF, en vain.

Vainqueurs devant les Sénégalais de la CAN 2002 au Mali, les Camerounais peinent depuis lors à se faire respecter davantage. Ils alignent le bon et le moins. Selon certains détracteurs, ils seraient même passés de Lions indomptables aux Lions «indésirables» à cause des querelles internes et autres faits divers qui ont jalonné leur parcours notamment à la coupe du monde 2010 (Afrique du Sud), mais aussi leur élimination pour le Mondial 2006 par la Côte d'Ivoire et leur privation de la CAN 2012 par le ... le Sénégal. Que dire aussi de leur élimination dès le premier tour en 2015.

Sans occulter la défection de certains «cadres» qui ont refusé d'arborer cette tunique, qui, à elle seule, faisait trembler les adversaires mais aussi les supporters. C'est donc une sélection camerounaise presque anonyme qui a fait le déplacement au Gabon sous les ordres de Hugo Broos. Ils ont d'ailleurs dû vendre chèrement leur peau pour composter leur ticket pour les quarts de finale en sortant, le pays hôte, dont les attaquants ont fait preuve de manque d'efficacité inexplicable, à l'image des occasions vendangées par le Ballon d'or africain 2015, Pierre-Emerick Aubameyang. Mais attention, le Cameroun est tel un phénix. Il renait toujours de ses cendres. Hier déjà le rugueux défenseur du FC Sochaux a annoncé les couleurs. «Personne ne nous attendait en quarts de finale, mais nous sommes là et nous sommes encore prêts à relever le défi face au Sénégal que les médias qualifie de meilleure équipe», a déclaré Adolphe Teikeu. Mieux, le capitaine du FC Sochaux s'est proposé de passer un coup de fil samedi soir à Omar Daf, un de ses entraîneurs au sein du club français (Ligue 2) pour le consoler.

Ecrire l'histoire

Mais, c'est parce qu'il n'a pas aperçu le visage de Kara Mbodji hier. Sinon il allait comprendre que les choses ne seront pas si simples. Les «Lions» du Sénégal semblent passer les mots : «nous voulons écrire notre histoire». Le défenseur central du Sénégal et d'Anderlecht estime même que c'est devenu un «devoir». Or, pour écrire cette histoire tant attendue par tout un peuple depuis 1960, il faut franchir l'obstacle camerounais, comme l'a répété hier encore Aliou Cissé.

Une équipe camerounaise qui avait humilié tout un peuple un après midi du 19 janvier 1992, dans son antre du stade Léopold Sédar Senghor, grâce à un but de Ernest Ebongué intervenu à la 89ème minute.

Pourtant deux années auparavant, Mamadou Marième Diallo et Moussa Ndaw avaient dompté les Camerounais alors qualifiés au Mondial italien de 1990. Mais la défaite la plus amère a été la victoire du Cameroun à la loterie lors de la finale de 2002 au Mali. Même le coup de patte de Demba Bâ le 26 mars 2011 qui avait privé les «Lions» indomptables de la CAN 2012 n'a pu faire oublier cette désillusion.

L'histoire footballistique entre les deux pays se poursuit ce soir à Franceville. Le Cameroun privé de huit joueurs clés, part pour la première fois sans la faveur des pronostiques. Et même si le Sénégal refuse d'arborer ce statut sous le prétexte selon Aliou Cissé que son pays n'a absolument rien gagné contre un Cameroun qui affiche ses quatre étoiles, les «Lions» du Sénégal ont plus d'arguments à faire valoir dans ce match couperet. Pour le moment, l'Afrique retient son souffle et laisse place au jeu pour une victoire du football continental.

REACTIONS...REACTIONS...REACTIONS...

KARA MBODJI, DEFENSEUR DES LIONS : «Nous sommes prêts pour le combat»

Visage grave, réponses sobres, analyses lucides, sourires rares, Kara Mbodji, le vice-capitaine de l'équipe nationale du Sénégal affiche une confiance. Connu pour son sérieux, le joueur d'Anderlecht (Belgique) a annoncé hier, vendredi que les «Lions» du Sénégal sont prêts pour le combat.

«Nous avons un match important qui nous attend demain (ce samedi, Ndlr). Nous sommes prêts pour le combat. Au niveau mental, tous les joueurs sont au top. Maintenant, il faut quand même reconnaître que le Cameroun mérite le respect. Toutefois, il n'y a pas de craintes à avoir. Nous avons donné le maximum de nous mêmes pour aller en demi-finale», a soutenu l'ancien sociétaire de Diambars, qui refuse de s'attarder sur des récompenses personnelles. Pourtant, il vient d'être sélectionné dans l'équipe type de la CAF à l'issue du 1er tour.

«Le plus important, ce n'est pas Kara Mbodji. Le plus important c'est l'équipe nationale du Sénégal. Le fait que j'ai été choisi dans l'équipe type de la CAF après les phases de poule, peut me faire plaisir. Certes ! Mais, si mes coéquipiers n'étaient pas là, je n'y serai pas non plus. Ils m'ont aidé à y être. Par conséquent, je préfère mettre en avant notre collectif qu'une récompense personnelle», tranche-t-il.

Puis, il retourne dans son match : «Physiquement, c'est connu que le Cameroun ne lâche rien. Mais, on verra bien demain si le Sénégal a du répondant».

«Nous avons le devoir d'écrire notre propre histoire»

Comme Aliou Cissé, Kara Mbodji refuse de s'attarder sur la finale de 2002 qui avait vu le Cameroun prendre le dessus sur le Sénégal dans l'épreuve fatidique des tirs au but.

Interpellé sur ce match, le défenseur central des «Lions» répond : «Je me souviens de la finale de 2002 comme l'ensemble de mes coéquipiers, comme si c'était hier. La plupart de mes coéquipiers avaient suivi ce match à la télévision. Mais, sachez que nous sommes là pour autre chose».

Et d'ajouter : «Nous sommes là pour écrire notre propre histoire nous aussi et nous sommes prêts. Nous avons d'ailleurs le devoir d'écrire notre propre histoire, de mouiller le maillot de notre équipe nationale parce que nous sommes aussi conscients de l'attente du peuple sénégalais».Reste maintenant à savoir comment les choses vont se passer sur la pelouse du stade de Franceville ce soir.

ADOLPHE TEIKEU, DEFENSEUR DU CAMEROUN : «Nous sommes prêts à relever le défi»

La clé du match devant opposer les «Lions» du Sénégal à ceux dits «indomptables» du Cameroun sera physique. C'est la conviction du défenseur camerounais, Adolphe Teikeu qui faisait face à la presse hier, vendredi 27 janvier.

La «bataille ne sera pas une attaque sénégalaise contre une défense camerounaise», a soutenu le sociétaire du FC Sochaux, «le match sera physique». «L'équipe qui va remporter la bataille physique remportera le match», a-t-il prédit.

Avant de poursuivre, «nous sommes prêts à relever le défi. Tout le monde a vu la Zambie remporté la coupe d'Afrique (en 2012)».

Toutefois, le défenseur du FC Sochaux a refusé de se mettre la pression face à l'armada offensive sénégalaise. «Ce n'est pas un match de Teikeu contre le Sénégal. C'est un match entre le Sénégal et le Cameroun», a-t-il à préciser à l'endroit d'un confrère Camerounais.

«Personne ne s'attendait à voir le Cameroun en quarts de finale. Mais, nous sommes là. Mieux, nous avons encore du potentiel pour aller plus loin. Même si pour les médias, le Sénégal est la meilleure équipe de la CAN», a-t-il aussi relevé.

A la question de savoir ce qu'il pense de cette qualification qu'il attribue aux médias, le défenseur de Sochaux change d'argumentaires : «il suffit de regarder les statistiques pour admettre que le Sénégal est favori. Ils ont la meilleure attaque. Ils ont des individualités, de grands noms», soutient-il sans citer un seul joueur sénégalais. Mieux, il se trompe même sur le palmarès du Sénégal en lui attribuant un titre de la CAN. Mais, il refuse d'admettre son erreur. «Je suis Camerounais, je connais forcément mieux mon pays que le Sénégal», dit-il.

Un arbitre supplémentaire à partir des quarts

Suite à la requête de la Commission des arbitres, il a été décidé d'adjoindre un troisième arbitre-assistant de réserve à partir des quarts de finale de la CAN, Gabon 2017 qui démarrent ce week-end, informe un communiqué de la CAF.

La décision signifie que pour chaque match, les arbitres seront au nombre de cinq et non plus de quatre, l'arbitre, l'arbitre de réserve, les deux assistants plus un troisième l' arbitre-assistant de réserve. Eddy Maillet, directeur de l'arbitrage à la CAF, a expliqué que le cinquième officier servira de remplaçant dans l'éventualité improbable d'une blessure ou d'un incident qui empêchera l'assistant désigné de continuer la partie. L'arbitre-assistant de réserve sera assis à côté des joueurs à droite de l'équipe hôte (habituellement l'équipe A) pendant les matchs.

Il convient de rappeler que 17 arbitres et 21 -assistants ont été sélectionnés pour le tournoi. À leur arrivée à Libreville, les 38 arbitres ont été soumis à un dernier un test physique supervisé par les instructeurs de la CAF à l'occasion d'un cours de recyclage de quatre jours, du 9 au 13 janvier 2017.