Congo-Brazzaville: La Nuit de la Sape à Bloizzaville

Que ce soit en Hollande pour vanter une bière, au Japon pour décrire un phénomène social, ou partout ailleurs dans le monde, la Sape avec pour définition de circonstance, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes, institutionnalisée principalement par des natifs des deux rives du fleuve Congo continue de défrayer la chronique, nous prendrons pour preuve, la nuit de la sape à Bloizzaville qui s'est préparée fiévreusement pour se tenir le 28 janvier.

Dans la ville de Blois en France, plus précisément dans la région Centre Val de Loire, La Halle aux grains, a organisé samedi dernier, cet événement festif, populaire, artistique et extravagant dans le but selon les organisateurs de « célébrer la SAPE sous toutes ses coutures ».

La Halle aux grains, scène nationale existe depuis 1993 et fait partie du réseau des soixante et onze scènes nationales labellisées, financées par le ministère de la Culture et de la Communication, qui se sont fixées plusieurs missions, parmi lesquelles, celle de soutenir la création artistique.

Programme alléchant s'il en est, la ville de Blois en une seule nuit a déroulé, une création chorégraphique, la projection cinématographique du film Swagger, une conférence et la Nuit de la Sape accessible au grand public qui fût affublée d'un grand bal, défilé, accueil photo-call et Tapis rouge.

Il faut retenir que cette soirée a été le point culminant d'une série d'initiatives entamées depuis plus d'un an par la Halle aux grains, qui auront permis de créer des passerelles entre les habitants de Blois et, avec des artistes et des sapeurs réputés authentiques.

La Sape, désormais ancrée dans le conscient collectif, symbolise bien désormais ce phénomène vestimentaire populaire et culturel très prisé au Congo et répandu dans les grandes villes d'Europe.

Ses adeptes s'habillent chez les grands couturiers et ne lésinent pas sur l'extravagance notamment dans l'harmonie des tons et couleurs.

Fait social avéré, ce sont tous les membres d'une société qui se sentent concernés à la seule évocation du mot Sape qui est également censé révéler quelque chose sur chacune de leur personnalité.

La Halle aux grains s'est proposée à travers cet évènement de créer une plateforme commune avec les habitants de Blois et des environs sur laquelle seront construits des projets artistiques issus de pratiques culturelles multiples.

D'où cette invitation à pratiquer l'élégance, à nous montrer et à cultiver notre style ! Osons l'extravagance à sw'HAGger (swagger) qui signifie selon Shakespeare : parader, faire le fier, marcher avec style ... )

Un temps fort nous dit-on qui aura fait le plaisir et la joie des femmes et hommes de goût et de raffinement!