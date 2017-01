Congo-Brazzaville: Arrondissement 6 Talangaï - Un mois entier de débordement des eaux de la rivière Tsiémé

Brazzaville, ce mois de janvier, a été marqué par de fortes pluies tombées presque tous les jours. La Tsiémé, l'une de ses zones les plus précaires, a enregistré beaucoup de sinistrés parmi ses riverains.

Pierre Ngaya, un des habitants de la zone, se dit inquiet : « Avec tout ce qui s'est passé là, on n'est pas tranquille. Quand on se lève le matin, on se demande ce que sera le lendemain, et quel sort est réservé à nos maisons en proie aux intempéries. ».

La rivière Tsiémé joue également le rôle d'égout pour évacuer des eaux de pluie. Mais lorsque ces eaux sont très abondantes, elle ne peut plus jouer son rôle. Sylvain oko quant à lui lance son cri de détresse : « Quand nos pères avaient acheté des parcelles ici, la population n'était pas aussi importante que maintenant. De nos jours, les nouvelles constructions ont été faites quasiment là où l'eau doit passer. Alors celle-ci coule ça et là dans les quartiers et nos maisons s'inondent. »