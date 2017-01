Congo-Brazzaville: Gestion forestière - Nina Cynthia Kiyindou Yombo demande l'implication des communautés locales

La chargée du projet « Verdir » à l'Observatoire congolais des droits de l'Homme (OCDH), Nina Cynthia Kiyindou Yombo, a invité, le 26 janvier, les acteurs impliqués dans le domaine de l'environnement à travailler en synergie en vue d'apporter les éléments d'amélioration pour un modèle de gouvernance forestière respectueuse des droits de l'Homme

Cette invite a été faite suite à l'enquête qu'elle a réalisée dans les zones forestières dans tous les départements sur le thème « aperçu des résultats du projet "Verdir", le respect des droits de l'homme dans le Bassin du Congo », présentée le 20 janvier à Brazzaville, lors d'une table ronde sur la gouvernance forestière.

Le projet concerne les zones à réalisation de grands projets forestiers ; miniers ; agro-industriels et infrastructures dans les zones de forêts naturelles; plantations forestières, a expliqué Nina Cynthia Kiyindou Yombo.

Au cours de cette enquête, la chargée de ce projet a constaté la non implication des communautés dans les zones d'exploitation forestière. Il s'agit, entre autres, de l'attribution accélérée des permis d'exploitation des ressources naturelles même dans les zones de conservation ; la superposition des usages d'exploitation forestière ; aires protégées ; mines ; et liquides ainsi que l'accaparement des terres forestières et fragilisation des droits fonciers coutumiers des communautés.

Selon elle, les droits des communautés locales et des populations autochtones sont violés. Celles-ci ne sont pas consultées lors de la destruction des habitations pour utilité multi nationales. Elles déplorent l'absence du quota dans les villages pendant les travaux réalisés dans les zones d'exploitation ; le manque d'observation des mesures législatives et règlementaires ainsi que le manque d'étude d'impact.

Outre la déforestation, poursuit-elle, les communautés sont exposées à la pollution des sols occasionnée par les sociétés qui ne détiennent pas des cahiers de charge. C'est le cas, entre autres, des villages Sitoukola, et Koutou.

Pour pallier ces manquements, Nina Cynthia Kiyindou Yombo demande la prise en compte des droits des communautés locales et populations autochtones et les défenseurs de l'environnement dans les politiques publiques en matière de gestion des ressources naturelles en vue de l'amélioration de la gouvernance des ressources naturelles en général et la gouvernance forestière en particulier.

Rappelons que le « projet Verdir » a pour objectif de renforcer le respect des droits de l'homme dans le domaine de l'environnement ; de la gestion des terres et des ressources naturelles au Cameroun ; Gabon ; RCA et le Congo. Il est financé par l'Union européenne et mis en œuvre conjointement par le Centre pour l'environnement et développement du Cameroun, la Brainforest du Gabon ; la maison de l'enfant et de la femme pygmée de la Centrafrique (RCA) et l'OCDH pour la République du Congo.