Centrafrique: Le Conseil de sécurité proroge pour un an les sanctions

Il s'agit, précise la résolution, des personnes et entités qui se livrent ou apportent un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité en Centrafrique, violent l'embargo sur les armes, recrutent des enfants, aident les groupes armés ou les réseaux criminels par l'exploitation ou le trafic illicite des ressources naturelles, font obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire ou attaquent la Minusca, celle de l'Union européenne et les forces françaises qui les soutiennent.

Tous les Etats devront également continuer de prendre les mesures nécessaires pour interdire l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le Comité des sanctions. Les fonds et les avoirs financiers de ces personnes et entités continueront d'être gelés.

Aux termes de la résolution 2339 (2017), tous les États membres devront continuer de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la RCA, d'armements et de matériels connexes de tous types, ainsi que toute assistance technique ou formation, et toute aide financière ou autre en rapport avec les activités militaires.

