Officier de l'armée de l'air, il était à la fois, le dépanneur des appareils volants de l'armée et portefanion du commandant de la 4ème région militaire interarmées.

C'est à la demande expresse du général de brigade Jacob Kodji, commandant de la 4ème région militaire Interarmées de l'Extrême-Nord que le lieutenant Basile Souloukna Ngrassou, technicien électronique à la base aérienne 101 de Yaoundé a été détaché à ses services. D'abord comme dépanneur d'hélicoptères, puis comme porte-fanion. Le tempérament, la discipline et le dévouement du jeune officier de l'armée de l'air sont les qualités qui ont séduit le défunt officier général de l'armée de terre. Au service du commandant de la 4ème région militaire interarmées de l'Extrême-Nord à Maroua, Basile Souloukna Ngrassou est de toutes les missions de l'opération « Emergence 4 » que commande le général de brigade Jacob Kodji.

Les deux hommes ne se quittent jamais. Le lieutenant Basile Souloukna en plus d'être le porte fanion est aussi le confident du général. Au poste de commandement de la 4ème Rmia de l'Extrême- Nord, il était l'homme à tout faire du général Jacob Kodji. Vrai complice avec son patron tant au lieu du service qu'au domicile du général où il s'est intégré comme membre à part entière de la famille, Basile Souloukna était apprécié de tous. Du haut de ses 1, 80 cm, le « confident » du général n'est jamais trop occupé pour exécuter les taches qui lui sont confiés par son « boss ».

La fusée

Aux yeux des hommes en tenue et de la famille du général Kodji, le lieutenant Basile Souloukna est un pion incontournable dans la stratégie du général. Alors que certains le considèrent comme le conseiller du général, d'autres estiment qu'il constitue, les yeux et les oreilles de son mentor. Tous sont unanimes pour dire qu'il est l'homme à tout faire. Les anciens camarades d'armes du lieutenant Basile Souloukna Ngrassou, le présente comme un militaire complet. Serviable, fidèle, respectueux et disponible.

« Quand le général voulait qu'une tache soit bien accomplie, il la confiait au lieutenant », se souvient encore un haut gradé de l'armée. Sa simplicité n'avait d'égal que son professionnalisme. N'allez pas croire que le lieutenant Souloukna était un béni oui-oui. Que non ! L'électromécanicien savait aussi dire non. Dimanche dernier, peu avant le drame, il prodiguait des conseils aux jeunes soldats déployés au front de guerre. Ils servaient des accolades à certains officiers et sousofficiers qu'il connait.

« Il nous disait que la patrie sera reconnaissante et que le travail était presqu'arrivé à échéance » relate, la voix en sanglot, un soldat en service au 4ème Rmia Extrême- Nord. « Boko Haram : Nous allons les écraser comme des mouches », aimait-il à répéter à chaque fois qu'il parlait des terroristes des Boko Haram, se souvient un de ses proches collaborateurs. Sa passion pour les avions et les appareils volants vont le conduire à l'académie royale de l'armée de l'air du Maroc.

Dans le royaume chérifien, il va se perfectionner dans le pilotage des avions de guerre. À l'issue de sa formation, il est pilote et dépanneur. Le dépannage des avions et hélicoptères dont il devient l'un des spécialistes les plus aguerris. Son détachement à la 4ème Rmia à Maroua confirme tout le bien qu'on pense de lui. Dans les airs, c'est avec assurance et grand dévouement que le pilote mène ses opérations. Sur son compte Facebook, il se définit comme un battant. « Rien ne m'est impossible, aucun ciel n'est trop haut, aucun vent n'est trop fort. La vie m'a appris des tas de trucs ». « On ne tire jamais sur un homme de gros calibre avec une arme de petite calibre » peut-on lire sur son mur Facebook. C'était en souvenir de ses trois années passés au Maroc.

« Il était respectueux de tout le monde. Il était mon neveu et mon frère d'arme. C'était un bon militaire » témoigne le capitaine Houna, oncle du défunt. Né le 29 janvier 1975 à Koutaba, ce fils de militaire Massa, dans le Mayo-Danay est un vrai mélange de culture de divers horizon. C'est en 1997, qu'il rejoint les rangs de l'armée comme soldat.

Au fil des années, il va gravir les échelons du corps de l'armée de l'air. Il avait promis à ses deux enfants de passer son 42ème anniversaire avec eux et sa nouvelle fiancée, enceinte. « Je suis militaire et je ne peux que retenir ma douleur. Mourir c'est le travail de tout militaire parce que nous avons choisi de servir et protéger les autres. C'était mon fils aîné. Il est parti au moment où son pays et sa famille ont encore énormément besoin de lui.

Hélas, la destin en a décider autrement », se lamente l'adjudant-chef à la retraite Ngrassou, le père du défunt. Le lieutenant Basile Souloukna Ngrassou laisse deux enfants et une fiancée éprouvée. A 6 jours de son 42ème anniversaire, le commando de l'air tire sa révérence. Mais, un commando ne meurt jamais...