Cameroun: Littérature Africaine - Justin ELONE présente le roman « Hors Zone » de Marie LISSOUCK et Patty BEBE

Hors Zone est un roman co-écrit par les écrivaines Marie Lissouck et Patty Bebe, édité par les éditions Sépia, partenaire des éditions l'Harmattan.

Le roman Hors Zone traite d'une problématique existante depuis l'avènement des réseaux sociaux mais que l'on tardait d'aborder. L'addiction aux réseaux sociaux et leur impact sur la société contemporaine.

Si sous certains cieux, les réseaux sociaux font peur à ceux qui, torturant les concitoyens, terrorisant les populations, massacrant d'autres et étouffant des revendications plus ou moins légitimes pensent pouvoir cacher à la face du monde leurs exactions, ailleurs se sont de véritables outils de travail, des incubateurs de projets générant des capitaux sociaux, humains et financiers considérables. Le tout étant de savoir les utiliser en bon escient.

Hors Zone se positionne donc comme cette voix qu'on ne peut soumettre. Elle chante les bienfaits des réseaux sociaux et taclent ses malheurs. Mettant en scène deux personnages diamétralement opposées sur leur façon d'utiliser ces nouvelles technologies mais ayant le même objectif : vivre avec leur temps.

Les personnages Flavie et Rita, à travers les plumes savantes et bouleversantes des auteures, nous emmènent dans les secrets de chaque utilisateur en public ou en inbox et exposent, jeux, intrigues, sincérité, abus, manipulation, rencontres fructueuses ou catastrophiques, mais surtout la responsabilité de tout utilisateur dans ce que les auteurs qualifient de : « mal de siècle aux microbes enkystées ».

Un cri libérateur ou un cri de détresse, toujours est-il que les auteures qui ont écrit ce malicieux roman digne d'une étude sociologique sans jamais s'être rencontrées, sont la preuve même par mil que les réseaux sociaux qu'on les diabolisent ou vénèrent sont un lieu de rencontres favorables à l'humanisation de nos sociétés. Un phénomène avec lequel nous partageront encore longtemps notre quotidien.

Le roman Hors Zone apparait disais-je, comme une étude sociologique à la sauce romanesque. Tout compte fait, je voudrais saluer l'ingéniosité et l'inspiration de ces deux auteures mais surtout saluer le geste de Marie Lissouck auteure de 7 œuvres dont l'emblématique « mon Cœur est ailleurs », qui tend la main à la

jeune génération dans le souci de partager avec la jeunesse son expérience et les aider à tracer leur chemin dans un domaine qui restait réservé à quelques élus.

Quant à Patty Bebe, sa fraiche et sensuelle plume qu'elle dévoile dans ce roman, me laisse deviner d'un brillant futur dans la littérature.

Flavie et Rita ces personnages subtilement agencés qui ont accepté de parler au monde de leurs expériences dans les réseaux sociaux amèneront comme moi, chaque lecteur à se poser une seule et unique question : pourquoi suis-je dans les réseaux sociaux ? Et la commencera la conscientisation des masses l'objectif final voilé des auteures que l'on découvre au fur et à mesure qu'on tourne les 134 pages de ce roman.

Extrait de l'éditeur

« Flavie et Rita, deux cobayes du web, vous le confirment : si la punition divine sur Sodome et Gomorrhe, symboles du vice et de la dépravation, fit leur destruction, l'ADN des sodomites et des gomorrhéens de par le monde semble avoir survécu. Aujourd'hui, nous constatons la croissance de ses descendants, sur les réseaux sociaux. Ces derniers finissent par créer des comportements addictifs qui peuvent faire des ravages... »

Hors Zone paru en octobre 2016 est perçu très favorablement par l'opinion. Il est désormais disponible dans toutes les bonnes libraires et à la FNAC. Très bientôt au Cameroun, pays d origine des deux auteures.

Pour commander : marie-lissouck@bbox.fr/pattybebe007@gmail.com www.editions-sepia.com