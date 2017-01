Cameroun: Transfert électronique d'argent - MTN accusé d'abus de position par Express Union et de lui avoir fait perdre des milliards de FCFA

Interpellé plusieurs fois par l'Agence de régulation des télécommunications (Art) lui demandant de rétablir complètement le portail du code Ussd *050# dans son réseau, l'opérateur de téléphonie sud-africain refuse toujours de s'exécuter. Ce qui conforte la plainte d'Express Union dans le différend qui l'oppose à Mtn.

Rien ne va toujours pas entre la société de transfert d'argent Express Union (EU) et l'opérateur Mobile Telecommunication Networks (Mtn). À l'origine, EU accuse l'opérateur de téléphonie mobile, avec lequel il est en partenariat depuis décembre 2014, d'avoir suspendu son portail Express Union Mobile (Eum) depuis le 7 juin 2016. Bien que l'ayant remis en service le 27 juillet, en exécution d'une instruction de l'Art du 1er du même mois, dans ce portail continue de manquer à l'appel le menu «1- Transfert», présenté comme «le plus important» par l'accusation.

Une fois de plus, l'Art sera obligée d'intervenir. Dans une correspondance datée du 18 octobre, en effet, le directeur général de l'organe régulateur exige de Mtn le rétablissement complet du portail du code «Ussd *050#». «Par correspondance N°0002060/ART/DT/SDGR/SGRNA/CA2 du 1er juillet 2016, l'Agence de régulation des télécommunications vous a demandé de rétablir le code Ussd "*050#" dans votre réseau, compte tenu de sa régulation par décision n°0000122- 2016/ART/DT/SDGR/SGRNA/CA2 du 21 juin 2016. Cependant, il m'a été donné de constater qu'après la restauration du code Ussd "*050#" par Mtn, l'option "1.Transfert" n'apparaît plus dans le portail dudit code Ussd.

À cet effet, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir rétablir complètement le code Ussd "*050#" dans votre réseau, comme il était avant sa suspension, et de me rendre compte sous huitaine de vos diligences. Par ailleurs, dans le cas où votre structure constaterait des irrégularités avec des options du code Ussd susmentionné, vous voudrez bien procéder à la saisine des autorités compétentes, en vue de la résolution du problème conformément à la réglementation en vigueur», écrit Jean Louis Beh Mengue à l'adresse de la directrice générale de Mtn Cameroon.

Sauf que, malgré cette relance, Mtn ne s'exécutera pas. Pourtant, du côté du leader du transfert d'argent au Cameroun, l'on affirme avoir mis à la disposition du désormais adversaire tous les éléments démontrant que le service Express Union Mobile (Eum) a reçu l'agrément de la Banque des États de l'Afrique centrale (Beac), l'onction de la Commission bancaire de l'Afrique centrale (Cobac) et de l'Office monétique de l'Afrique centrale (Omac). Express Union, à l'appui de sa requête, brandit d'ailleurs le compte-rendu d'une réunion tenue le 11 janvier 2012 au siège d'Express Union Finances, par une équipe multidisciplinaire du Comité technique de monnaie électronique ayant qualifié le produit Eum.

En effet, au terme de cette réunion qui a connu la participation des responsables venant de la Beac (Jean Luc Mbede), de la Cobac (Rufin Engo Gonzo), de l'Omac (Landry Evina) et d'Express Union (Landry Evina, Olivier Mane Kenne, Simplice Younsi, Foning Teutsong, Jean Jacques Mpondo et Sorel Tadie Fokwa), il a été reconnu que le produit «Express Union Mobile» n'était pas en marge de la réglementation en matière de monnaie électronique.

Le produit Eum

Tour à tour, le comité technique a examiné les conditions d'adhésion (obligation de détenir un compte à Express Union Finances), la nature du compte (compte épargne non rémunéré et sans commissions), le rattachement du compte à une agence bien précise, l'existence de limitation de transactions journalières, hebdomadaires, etc. En guise de conclusion, le rapport du comité technique (sous la plume de Jean Luc Mbede, chef de services réseaux locaux et technologies Internet à la Beac), précise que «dans l'état de fonctionnement actuel de Eum, l'exploitation de ce produit ne peut pas être considérée comme une activité d'émission de monnaie électronique. Il s'apparente plutôt à une activité de "mobile banking"».

Autrement dit, la Beac prend fait et cause pour Express Union, mieux que le produit Eum ne fait pas problème. Bien plus, s'agissant des extensions techniques du produit Eum, ledit rapport souligne les assurances d'Express Union sur le fait que «la mise en place du portail web ne pose pas de problèmes particuliers par rapport à la réglementation de la monnaie électronique, car il s'agit tout au plus d'un nouvel accès distant à un compte bancaire». Quant à la mise en place de la carte de rechargement, peut-on y lire, «l'équipe Beac/Cobac/Omac a tenu à préciser que la mise en place d'une carte de rechargement mettrait automatiquement l'exploitation de ce produit dans la catégorie de l'activité d'émission de monnaie électronique. À ce moment-là Express Union Finances devra se référer aux textes réglementaires sur la monnaie électronique».

Forte des conclusions du comité technique, Express Union a trouvé bon de saisir les tribunaux aux fins de rétablissement du portail querellé, sous astreinte d'1 million de francs par jour de retard. Si l'évaluation du préjudice financier n'a pas été communiquée, une source autorisée, chez EU, a évoqué «un manque à gagner de plusieurs milliards, sans compter les clients désabusés, ayant migré ailleurs et qui ne reviendront sans doute jamais» chez cet opérateur, dans un contexte de concurrence féroce.

Aux dernières nouvelles, même si le tribunal n'a pas encore vidé son contentieux, des indiscrétions qui filtrent des milieux judiciaires font état de ce que le coupable dans ce conflit serait Mtn et que les dommages et intérêts à payer à Express Union pourraient être énormes. Mis en exploitation depuis début décembre 2008, le service Eum permet à un client titulaire d'un compte domicilié dans les livres de cette entreprise d'effectuer des opérations sur ledit compte, à partir de son téléphone portable.

L'usager peut ainsi consulter le solde de son compte ou en demander un relevé, demander un transfert cash ou de compte à compte ou encore effectuer un retrait. Il dispose ainsi d'interfaces mobiles à travers le Sms, l'Ussd ou l'application dédiée. En attendant les extensions iOS (système d'exploitation et plateforme logicielle pour Smartphones et tablettes) et Windows, l'abonné peut également payer ses factures d'électricité et d'eau, ses droits universitaires, souscrire au e-commerce ou effectuer des virements de compte à compte. Pour les abonnés de Mtn et Orange, l'accès à l'interface s'effectue en tapant *050#.