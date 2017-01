Cameroun: Coup d'Etat manqué du 06 Avril 1984 - Paul Biya offre 40 millions à un héros croupissant sous la misère

Mais ce résultat final n'est pas arrivé par la vertu du Saint-Esprit. Aidé par plusieurs journalistes qui lui ont offert les colonnes de leurs médias pendant de longues années, le combat de Gabriel Ebili, reçoit un coup de fouet avec un livre de feu Charles Ateba Eyené. Parent du héros, l'essayiste avait commis une brochure intitulée : « Gabriel Ebili, le héros oublié du 06 Avril 1984». Mais l' « assaut final », a été mené par Jean-Claude Mah, entrepreneur social et parent lui aussi, de Gabriel Ebidi, qu'a précieusement accompagné notre consœur Floriane Payo, experte en Communication et en Stratégie.

« Cette cérémonie vise tout simplement pour Gabriel Ebili, et pour les populations de ce village, à dire merci au président de la République pour cet acte de reconnaissance qui sort un héros de la misère », a déclaré Epenté Tazeu Adray. Lequel sous-préfet a conseillé Gabriel Ebili de ne pas tout mettre dans la villa, mais de songer à créer aussi une plantation, ouvrir une petite alimentation, faire une cuisine à sa femme, meubler la maison, l'électrifier et y faire une adduction d'eau potable.

Au bout de 33 ans d'une repoussante misère, les cris et pleurs d'un Gabriel Ebili sur qui une précarité avancée a laissé des marques ainsi que sur son épouse, sont parvenus au président de la République. C'est ainsi que cette semaine, l'ancien technicien de l'Office de radio camerounaise, a reçu 40 millions FCFA pour sortir de la précarité et de l'indifférence devenues ses seules fidèles alliées depuis son acte d'ingéniosité et de bravoure du 06 Avril 1984. Un acte qu'il posa au péril de sa vie. C'est ainsi que hier samedi 27 janvier 2017, sous le présidium du sous-préfet de Lolodorf, a eu lieu au village Bibondi (Bikoka), la cérémonie de pose de la première pierre de la villa que va se construire Gabriel Ebili avec la manne présidentielle.

