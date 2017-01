Congo-Kinshasa: Visite du Premier ministre dans l'espace Kasaï - Une erreur tactique

L'organisation indépendante de défense et de promotion de la liberté de presse sollicite… Plus »

Ce voyage a avorté successivement jeudi et vendredi suite au climat d'insécurité qui régnait notamment dans la ville de Kananga par où le Premier ministre devrait commencer sa visite. Originaire de cette partie de la République, Samy Badibanga a été envoyé sur le terrain pour tenter de trouver une solution définitive au phénomène Kamuina Nsapu. Mais apparemment, c'est raté, du moins jusque-là. Sinon, comme interpréter l'irruption des présumés adeptes du chef Kamuina Nsapu en plein centre-ville de Kananga, à l'endroit même où Samy Badibanga devrait s'adresser à la population et à la notabilité locale.

C'est suite à ce climat d'insécurité que le Conseil supérieur de la défense, à l'issue de la réunion tenue le mardi 24 janvier sous la direction du président de la République, a décidé de créer une zone militaire opérationnelle dans le centre et régler ce problème tant sur le plan politique que coutumier. Le Premier ministre, en tant que chef du gouvernement, devrait se rendre d'abord à Kananga puis à Mbuji-Mayi pour rencontrer les gouverneurs de provinces du Kasaï, du Kasaï Central et du Kasaï Oriental ainsi que la notabilité locale.

La partie centrale de la République connaît une crise sécuritaire depuis le deuxième semestre 2016 à la suite de la rébellion du chef coutumier Kamuina Nsapu et de ses adeptes. Depuis, la paix et la sécurité de paisibles citoyens vivant dans cette partie du pays sont sérieusement menacées.La Monusco a parlé de près de 150 morts enregistrés dans le Kasaï depuis juillet 2016.

