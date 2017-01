Congo-Kinshasa: L'exigence de la liste de sept candidats primaturables, un faux débat

Tout est bien qui finit bien. Le bateau du dialogue de la Cénco accoste ce matin sur fond de signature d'un Arrangement particulier. La désignation du Premier ministre par la Rassemblement doit se faire conformément aux prescrits de l'Accord du 31 décembre.

La tenue des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales au regard du timing prévu par l'Accord signé par les parties prenantes au dialogue de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco) appelle urgence. Des acteurs politiques à ces assises qui touchent à leur fin aujourd'hui sont conviés à faire preuve du sens patriotique tout en prenant en compte la situation socio-économique dramatique dans laquelle croupit le peuple congolais depuis des décennies.

En effet, de l'esprit de l'Accord de la Saint-Sylvestre, le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement présente au président de la République le candidat Premier ministre pour nomination par ordonnance-loi. À première vue, c'est une question qui n'appelle ni débat ni tergiversations. Il s'agit tout simplement de faire preuve de culture du respect des textes ainsi que des engagements pris.

D'aucuns se posent la question de savoir où veulent en venir la Majorité présidentielle (MP) et alliés. Leur exigence qu'on leur présente une liste de sept candidats au poste de Premier ministre est un faux débat. Car, peut-on le constater, les textes sont clairs et limpides. Il suffit de les appliquer pour faire la paix avec tout le monde.

De l'avis de certains analystes politiques, la légitimité, pendant cette période intérimaire, est consensuelle. Par conséquent, sa gestion se veut également consensuelle. Donc, l'objectif assigné au gouvernement issu de l'Accord du 31 décembre demeure l'organisation des élections libres, crédibles, démocratiques et apaisées.

Bien plus, le temps n'est pas à la distraction. Le peuple congolais a besoin de la paix. L'heure est à l'application de cet Accord le plus rapidement. Et pour y arriver, il faut le concours de tout le monde. C'est-à-dire, Majorité présidentielle et Rassemblement doivent apprendre à regarder dans la même direction pour l'intérêt supérieur de la Nation.

Eviter des intérêts partisans

Que répondre à ceux qui croient que la Majorité présidentielle est en train de jouer au blocage en vue de faire échec à l'Accord de la Saint sylvestre ? Pourtant, la paix n'a pas de prix. Depuis le 18 octobre 2016 quand les travaux de la cité de l'Union africaine se sont clôturés, des vives voix se sont élevées, exigeant la convocation d'un dialogue politique national inclusif afin de vider la question relative à la légitimité du pouvoir après le 19 décembre, date prévue par la Constitution pour marquer la fin du deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila. Ce qui a été fait grâce aux bons offices des pères de l'Église catholique dont la médiation a permis aux forces politiques en présence de fumer le calumet de la paix. Bref, le dialogue de la Cénco s'est tenu en toute inclusivité pour une fin harmonieuse du processus en cours.

De ce qui précède, il sied de noter que la MP doit jouer un franc jeu. Ses acteurs politiques retiendront que, pour n'avoir pas organisé les élections dans les délais constitutionnels, ils doivent dépassionner les débats et éviter des sentiments. Dans le souci de sauver la RDC en proie aux charognards et pillards, l'heure est arrivée où le combat politique doit quitter le camp des intérêts partisans et particuliers, pour privilégier ainsi la survie populaire. La MP doit s'assumer.