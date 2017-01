Congo-Kinshasa: L'OLPA exige la réouverture inconditionnelle de tous les médias fermés en RDC

L'organisation indépendante de défense et de promotion de la liberté de presse sollicite l'implication personnelle du Premier ministre pour que la situation soit décantée.

Dans une correspondance adressée au chef du gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC), réceptionnée par son cabinet le 25 janvier 2017, et signée par Joseph-Alain Kabongo Mbuyi, son secrétaire exécutif, le Comité exécutif de l'Observatoire de la Liberté de la Presse en Afrique (OLPA), organisation indépendante de défense et de promotion de la liberté de presse basée à Kinshasa, a sollicité son implication personnelle pour la réouverture immédiate et inconditionnelle de tous les médias fermés sur l'ensemble du territoire national. Cela, conformément à l'Accord politique du 31 décembre 2016.

En effet, cette organisation note que conformément aux dispositions de l'Accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain du 31 décembre 2016, spécialement à son chapitre V sur la décrispation politique, point V.2 qui stipule : « le ministre ayant dans ses attributions les médias veillera à rétablir dans les 15 jours qui suivent la signature du présent Accord, le signal des entreprises audiovisuelles fermées ou interdites par mesure conservatoire ou pour non-conformité à la loi », plusieurs organes de presse audiovisuelle émettant en RDC devraient reprendre leurs émissions, et éventuellement les organes de presse interdits de parution dès le 15 janvier 2017.

L'OLPA relève à ce sujet : « Curieusement et contre toute attente, près d'un mois après la signature de cet Accord, plusieurs médias demeurent toujours fermés sans aucun motif valable ».

A la grande surprise des membres de l'Observatoire de la Liberté de la Presse en Afrique, M. Lambert Mende Omalanga, ministre de la Communication et Médias, a déclaré les 2 et 24 janvier 2017 par voie de presse que les médias allaient être rouverts à partir du 15 janvier 2017 conformément à l'Accord politique global et Inclusif, tout en ajoutant : « Nous attendons qu'on nous saisisse, nous traitons les dossiers, et nous ouvrons ceux qui n'ont pas des problèmes judiciaires,... au fur et à mesure que nous recevons les dossiers, nous les traitons et nous ouvrons les médias qui remplissent les conditions... ».

Pas de poursuite judiciaire en cette période

Depuis lors, Canal Congo Télévision (CCTV) et Radio Liberté Kinshasa (RALIK) émettant à Kinshasa ont été autorisées par le ministre à reprendre leurs émissions, le 21 janvier 2017 après l'interruption inexpliquée du signal. Ces deux médias ont repris normalement leurs émissions le 23 janvier 2017.

Le ministre a annoncé avoir également autorisé la reprise des émissions de deux autres médias RCO et RTK dont les lieux d'émission ne sont pas connus. Cette organisation regrette : « Il y a lieu de rappeler que plusieurs autres médias à savoir : la Voix du Katanga (VTK), Mapendo TV, Nyota TV, Radio Lisanga Télévision (RLTV), Canal Futur, Radio France Internationale (RFI), sont fermés depuis plusieurs mois. La liste n'étant pas exhaustive. Certains médias ayant déjà saisi l'autorité de tutelle n'ont reçu aucune suite jusqu'à ce jour ».

A l'attention du Premier ministre, le monitoring du Département d'Alertes et Enquêtes de l'OLPA renseigne qu'au cours de cette période, il n'y a aucune poursuite judiciaire, ou une affaire pendante devant les Cours et tribunaux dans lesquelles un média est mis en cause pour quel que motif que ce soit.

C'est ainsi qu'OLPA exprime ses vives inquiétudes face à cette procédure, à première vue irrégulière et inéquitable, instituée par le ministre ayant en charge la Communication et les Médias. Non seulement, elle énerve le chapitre V de l'Accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain du 31 décembre 2016, mais aussi le ministre est à la fois juge et partie dans cette démarche.

Par voie de conséquence, OLPA sollicite l'implication personnelle du Premier ministre, en tant que chef du gouvernement, pour ordonner la réouverture immédiate et inconditionnelle de tous les médias fermés sur l'ensemble du territoire national. Il renchérit : « Il est un secret de polichinelle que votre gouvernement a une mission capitale : celle d'organiser les élections. Des élections sans médias libres susceptibles de sensibiliser les électeurs et de favoriser un débat démocratique sont inconcevables. Les médias sont donc un des piliers de la démocratie