Gabon: CAN 2017 - Le Burkina affronte la Tunisie, le Sénégal à l'assaut du Cameroun en quarts de finale

Libreville et Franceville vibreront au rythme des quarts de finale de la 31ème CAN ce samedi 28 janvier. Le Burkina Faso croise la Tunisie et le Sénégal se mesure au Cameroun.

Fini la phase des poules. C'est l'heure de l'élimination directe. Les premières affiches des quarts de finale de la 31ème édition de la Coupe d'Afrique Total « Gabon 2017 » sont prévues ce samedi 28 janvier avec deux rencontres intéressantes au programme.

En première explication, les Etalons du Burkina Faso croiseront les Aigles de Carthage de la Tunisie, au stade à Libreville à partir de 17h00. En seconde explication, les Lions de la Teranga du Sénégal se mesureront aux Lions Indomptables du Cameroun, au stade de Franceville à partir de 20h00.

Pour la première affiche, le Burkina Faso qui a terminé premier de son groupe, fera de son mieux pour défier l'équipe tunisienne qui est percutante à n'importe quel moment du match. Les Aigles de Carthage partent favoris pour cette rencontre vu leur performance et expérience dans cette compétition. Mais à ce stade de la compétition, il n'y a plus de petites équipes. Tout le monde rêve le dernier carré de la compétition. Il faudra donc s'attendre à un choc d'un niveau très élevé.

Pour la seconde affiche de la soirée, les Lions de la Teranga du Sénégal qui n'ont jamais remporté la Coupe d'Afrique des nations, affichent clairement leurs ambitions dans cette 31ème édition. Premier de son groupe, le Sénégal d'Aliou Cissé est plus que déterminé et motivé dans l'objectif de rafler ce trophée continental pour la première fois de son histoire.

Le Sénégal sera face à un terrible adversaire dénommé « Le Cameroun » qui n'est pas facile à renverser dans cette CAN. Ça sera une grosse bataille des Lions au stade de Franceville. Avec une équipe totalement remaniée qui compte des jeunes talentueux, le Cameroun peut dans la mesure du possible surprendre Aliou Cissé et sa bande.

Les vainqueurs connaitront leurs adversaires de demi-finales le dimanche 29 Janvier, à l'issue de deux autres affiches des quarts de finale. La RDC croisera le Ghana et le Maroc affrontera l'Egypte.