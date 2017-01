Congo-Kinshasa: Les Maï-Maï et les FDLR - Une menace permanente pour le groupement Binza du Nord-Kivu

L'organisation indépendante de défense et de promotion de la liberté de presse sollicite… Plus »

Pour le cas particulier du territoire de Rutshuru, il avait évoqué de véritables affrontements entre les communautés Nande et hutu. Il avait ajouté : « C'est ainsi qu'à l'occasion de la réunion de l'intercommunautaire, nous avons appelé les différentes communautés, c'est-à-dire les Nande, les Hunde, les Hutus, les Nyanga et toutes les autres communautés à apprendre à régler leurs problèmes éventuels par la dialogue ».

Il sied de rappeler que déjà en mai 2015, les notables de l'intercommunautaire du Nord-Kivu exprimaient leur profonde inquiétude face à la dégradation de la situation sécuritaire dans leur province. Dans un communiqué, ils avaient dénoncé notamment les tueries des populations et des casques bleus à Beni ainsi que les kidnappings à répétition à Rutshuru et Lubero. L'intercommunautaire encourageait donc le gouvernement à poursuivre les efforts de pacification pour éradiquer définitivement les groupes armés dans le Nord-Kivu.

La population de cette contrée déclare avoir dénoncé à maintes reprises la présence de ces milices dans des endroits bien connus. Il s'agit notamment des localités de Buganza, Nyabanira et Sarambwe. Et ils se plaignent de constater qu'aucune action n'a été entreprise pour y mettre fin.

Binza se trouve dans le territoire de Rutshuru, à cheval entre le parc national des Virunga et la frontière de la RDC avec l'Ouganda. Les habitants de ce groupement se plaignent de l'insécurité créée par les milices Maï-Maï et les rebelles rwandais des FDLR.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.