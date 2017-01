Cote d'Ivoire: Bonne gouvernance en Côte d'Ivoire - Ouraga Obou souligne les efforts consentis

Ainsi, après les échanges sur la thématique, les chefs d'institution, responsables d'entreprise et professionnels des métiers de la communication ont appréhendé différentes facettes du sujet. Entre autres, les outils et compétences nécessaires de la bonne gouvernance des entreprises; les procédures des marchés dans les programmes publicitaires. Les communicants, eux, ont convenu de leur mise à niveau, afin d'être des relais auprès des publics cibles pour que cette notion soit véritablement comprise.

La présidente du Ricom, Mme Merheb Carmen Doumbia, expliquant les raisons du choix de cette thématique, a indiqué que le réseau veut contribuer, à sa manière, à la promotion de la bonne gouvernance qui, selon elle, est l'un des leviers stratégiques pour conduire le pays au développement durable. « En organisant cette conférence, notre objectif est de créer un cadre d'échanges sur des thématiques d'intérêt général et de proposer des solutions concrètes et pratiques pour l'amélioration continue des processus des métiers de la communication », a-t-elle déclaré.

Selon lui, malgré ce recul, les actions des autorités publiques montrent bien que la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption constituent des axes forts de la politique de développement économique et social du gouvernement ivoirien. Son intervention a été précédée de celle de Jean Maximin Doh, chef de service éducation à la culture de la bonne gouvernance, principal conférencier, qui a éclairé les communicants sur leur rôle.

Le réseau ivoirien des communicants (Ricom), qui veut accompagner le gouvernement sur la voie de l'émergence à l'horizon 2020 et surtout être un instrument qui fait avancer les entreprises privées dans une bonne gouvernance, a organisé sa toute première conférence annuelle. C'était le 26 janvier, dans un hôtel à Abidjan-plateau, autour du thème « Rôle des communicants pour une bonne gouvernance des entreprises en Côte d'Ivoire, outils et compétences».

