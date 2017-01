Cote d'Ivoire: Leadership féminin - Les recettes de Saliou Bakayoko

Pour lui, en effet, pour réussir, il faut cultiver l'humilité, comme Nelson Mandela ou Gandhi, c'est-à-dire le respect des autres peu importe leur rang social. « S'intéresser aux autres, les écouter et savoir leur parler. Être honnête envers les autres, ne pas être égoïste, ne pas vouloir tout faire, être authentique, avoir de l'empathie, savoir partager votre savoir et votre expérience, être inspirant en donnant l'exemple aux autres », a-t-il conseillé. Avant d'ajouter: « Restez vous-même mais soyez visionnaires et ayez confiance en vous, c'est la clé de la réussite ».

A travers son expérience personnelle, il a invité les femmes entrepreneures à être «des patrons leaders et non des patrons managers».

Les aptitudes, selon lui, supposent des diplômes et une formation continue, un savoir-faire. « Il faut profiter de toutes les occasions pour apprendre, travailler toujours et toujours, faire des recyclages dans votre domaine », dira-t-il. Quant aux attitudes, elles renvoient à « un savoir-être ».

