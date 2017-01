Cote d'Ivoire: Jean Louis Ekra (Globeleq) - "L'Energie, c'est beaucoup d'investissements"

Ce sont des données strictement internes à l'entreprise. Mais, je dois vous dire que ce dont nous tenons compte, c'est d'avoir une production efficiente à des coûts abordables pour les consommateurs. Aussi, nous sommes dans un programme de développement de notre capacité de production. Actuellement, nous avons huit centrales dans cinq pays africains. Et l'objectif est de le développer encore plus pour d'autres pays du continent.

Au niveau du financement, il y a des initiatives qui sont en cours, comme celles de la Bad qui essaie de développer de plus en plus la capacité de l'Afrique à gérer de l'électricité. Au niveau technique, il y a des partenariats qui se développent. Par exemple en ce qui concerne Globeleq où je suis administrateur actuellement, elle a un partenaire ici qui est IPS. Dans d'autres pays, nous avons des partenaires locaux pour développer une capacité de production.

Il faut dire que les coûts au niveau des énergies renouvelables sont en train de baisser par rapport à une dizaine ou une quinzaine d'années. Par exemple, les coûts du solaire sont de plus en plus abordables. Le domaine de l'énergie renouvelable c'est l'investissement le plus difficile au départ, par la suite il ne s'agit que de faire de la maintenance. C'est un investissement qui se fait pour une longue durée. Lorsqu'on parle de la disponibilité des banques, c'est toujours la même question. Celle de la capacité des promoteurs à monter des dossiers qui soient véritablement bancables. Il y a beaucoup d'argent qui circule, surtout beaucoup de liquidités, mais elles ne trouvent pas souvent l'investissement qu'il faut. Donc, il y a aussi, à la base, un problème au niveau des promoteurs eux-mêmes. L'énergie nécessite des investissements importants à la base. Et si une banque prend des risques sans se prémunir auparavant, cela peut poser d'énormes problèmes.

