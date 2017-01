Cote d'Ivoire: Chaînes de valeurs agroalimentaires - 30 agents des structures formés par la FAO

Giovanna Michelotto Pastro, consultante en chaînes des valeurs durables Fao, se réjouit du fait que les apprenants pourront acquérir des connaissances sur les concepts et théories du genre.

Chaînes de valeurs agroalimentaires : 30 agents de différentes formés par la Fao

Dans le cadre de l'exécution du programme Fao Mécanisme d'appui au programme multipartenaires (Fmm), trente responsables des ministères de l'Agriculture et des Ressources halieutiques et représentants d'Ong, sont en formation du 25 au 28 janvier, à Grand-Lahou.

Ce projet de la Fao bénéficie de l'appui financier de la Suède, Suisse, Belgique et des Pays-Bas. Il vise essentiellement la valorisation du rôle des femmes dans les chaînes de valeur agroalimentaires.

Giovanna Michelotto Pastro, consultante en chaînes des valeurs durables Fao, se réjouit du fait que les apprenants pourront acquérir des connaissances sur les concepts et théories du genre. A cela s'ajoute les outils d'analyse et sur l'élaboration de stratégies pour le développement de chaînes de valeurs intégrant les questions de genre.

Pour Alexandra Safa du département Economie et social de la Fao, cette formation au développement des chaînes de valeurs sensibles au genre est principalement axée sur les filières pêche, manioc et produits laitiers. Selon l'experte de la Fao, ce projet a pour objectif de renforcer les capacités techniques, professionnelles et l'implication des femmes dans les chaînes de valeur agro-alimentaire en vue de leur autonomisation et de leur faire profiter plus. Par ailleurs, elle déplore les nombreuses contraintes auxquelles celles-ci sont confrontées. Il s'agit notamment, de l'inaccessibilité aux semences, insuffisance de matériel de conditionnement et de personnel d'encadrement, main d'œuvre payante, le non droit à la terre, le manque de financement pour l'acquisition des technologies. « Nous voulons valoriser le travail de la femme dans les chaînes des valeurs agroalimentaires pour qu'elle en bénéficie plus, l'initier à l'entreprenariat afin qu'elle participe à la production et transformation », a-t-elle dit.

Angelica Senders, une autre experte de la Fao, a indiqué que le programme Fmm s'étend à huit pays africains : Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ethiopie, Ghana, Kenya, Maroc, Rwanda, et Tunisie.

En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, cinq zones ont été identifiées : Grand-Lahou, Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Adzopé.