Cameroun/Sénégal: CAN 2017 (1/4 de finale) - Sénégal-Cameroun, bataille de Lions à Franceville

Le Sénégal affronte le Cameroun ce samedi 28 janvier 2017 (20H00) au stade de Franceville, dans le cadre des quarts de finale de la Can Gabon 2017. Une bataille de "fauves" entre les Lions de la Teranga et les Lions Indomptables du Cameroun, pour une place en demi-finale.

Grandissime favori de cette 31è édition de la Can, les protégés du sélectionneur Aliou Cissé qui ont impressionné tant lors des éliminatoires qu'en phase de poule, attaqueront cette rencontre avec la même détermination mais surtout sous un air de revanche.

Les époques ont certes changé, les hommes aussi. Mais pas tous, côté sénégalais, puisqu'Aliou Cissé, l'actuel sélectionneur des Lions du Sénégal et ses coéquipiers El Hadj Diouf, Khalilou Fadiga, Papa Bouba Diop et autres Henry Camara avaient été privés par le Cameroun (0-0, 3-2 tab) de ce qui aurait pu-t-être l'unique couronne du Sénégal lors de la finale de la Can 2002 au Mali.

Les sénégalais, 13 participations pour une place de finaliste malheureux, savent qu'il y a un beau coup à jouer face à ce Cameroun, certes qualifié pour le second tour mais pas trop mordant. Et sans nul doute, Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Cheickou Kouyaté et autres Mame Birame Diouf vont faire parler leur jeunesse et leur jeu en mouvement face à une défense pas trop rassurante du Cameroun.

Mais le sélectionneur Aliou Cissé devra jouer de prudence face au quadruple champion d'Afrique (1984, 1988, 2000 et 2002) qui n'a jamais été aussi redoutadle que lorsqu'il se retrouve dans des situations à quitte ou double. Hugo Broos, le sélectionneur belge des indomptables peut compter sur la vitesse de Christian Bassogo, le sens du but de Moukandjo et la vivacité gestuelle d'un Clinton Njie des grands jours.

Le Sénégal a illuminé les phases de poule, mais une Can ne se gagne pas en poule. A ce stade de la compétition, les choses peuvent basculer d'un côté comme de l'autre. La jeunesse sénégalaise et son talent fou suffiront ils à désarçonner Nicolas Nkoulou et le Cameroun, forts de leur expérience en la compétition ?

Une bataille à suivre après un autre match de feu au stade de l'Amitié de Libreville entre la Tunisie et le Burkina Faso (17H00), et qui ne manquera certainement pas d'intérêt.

Alain Zama

Correspondant Communal