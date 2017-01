Algérie: Près de 228 affaires criminelles traitées en 2016

Toujours selon le communiqué, "les querelles et les provocations viennent en tête des causes à l'origine de ces crimes avec un taux de 24,98%, suivies des affaires de vol avec 14,47%, des disputes familiales avec 12,73%, des affaires de famille avec 7,90%, des abus d'alcool et de stupéfiants avec 7,89%, des différends pour cause d'argent avec 6,14%, des affaires de vengeance avec 5,70% puis des affaires liées à des troubles mentaux avec 3,07%.

Pour ce qui est des "affaires des coups et blessures volontaires menant à la mort, 101 affaires ont été traitées qui ont donné lieu à l'arrestation de 195 personnes dont 101 présumés et 94 complices tous présentés devant les juridictions territorialement compétentes", indique la même source.

"Les brigades de la police judiciaire et scientifique de la sûreté nationale territorialement compétentes ont traité et élucidé 228 affaires criminelles sur un total de 229 enregistrées en 2016, soit un taux d'efficacité de 99,56%, précise le communiqué.

