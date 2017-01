Burkina Faso/Tunisie: Afrique CAN 2017 / Burkina Faso - Tunisie, pour annoncer les couleurs des quarts

Burkina Faso - Tunisie, c'est la rencontre qui va ouvrir le bal pour les quarts de finale de la CAN 2017.

Le Burkina -Faso a réussi à s'extraire du groupe A où on retrouvait le Cameroun et le Gabon pays hôte de la compétition. Les Etalons ont réussi à tenir en échec le Cameroun en ouverture (1-1) et le Gabon (1-1) lors de la deuxième journée avant de s'imposer contre la Guinée-Bissau (2-0) pour obtenir la qualification pour les quarts de final. Un parcours qui montre la solidité des hommes de Paulo Duarte composés notamment des Frères Traoré mais aussi de Kaboré, et de Nakoulma. Même amputée de Protroioa et de Zongo pour cause de blessure, l'équipe burkinabè reste un adversaire difficile à jouer.

La Tunisie après son élimination en quart de finale de l'édition de 2015 essayera de passer ce cap. Après une entrée difficile dans la compétition avec une défaite contre le Sénégal (2-0), Les Aigles de Carthage ont enchainé avec deux victoires en battant l'Algérie (2-1) dans le duel du Maghreb et le Zimbabwe (4-2) devenant ainsi la meilleure attaque de la phase de groupe.

Avec leur maitre à jouer Naïm Sliti de Lille, les Kahzri, Msakni, les tunisiens ont des arguments à prouver face aux Etalons pour se hisser dans le dernier carré de cette CAN 2017.

Burkina Faso - Tunisie c'est ce samedi 28 janvier à 16 heures GMT à Libreville