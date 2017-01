Maroc: Afrique CAN 2017 - Munir Mohamedi veut mener les Lions de l'Atlas le plus loin possible

L'objectif indispensable des quarts de finale de la CAN 2017 atteint, le Maroc rêve désormais de se hisser au sommet du gotha du ballon rend continental.

Mal engagés dans la compétition après leur défaite inaugurale face à la RDC (1-0), les Lions de l'Atlas, montés en puissance face au Togo (3-1), méritent leur place en quart de finale.

« Notre match face à la Côte d'Ivoire était une finale. On savait qu'un match nul nous suffisait pour se qualifier mais on voulait gagner et on a joué avec l'esprit de la victoire. Les conditions au groupe sont excellentes, on vit comme des membres d'une seule famille. Le staff ainsi que nous voulons vivre quelque chose de grand et de magique avec le peuple Marocain avec lequel on le fêtera.

J'ai réalisé un rêve d'enfance en devenant le gardien de l'équipe nationale du Maroc, c'est une chance que j'attends depuis longtemps et maintenant que j'ai eu cet honneur je ferai l'impossible pour mener les Lions de l'Atlas le plus loin possible », a confié le gardien des Lions de l'Atlas Munir Mohamedi dans des propos relayés par le site lionsdelatlas.ma.

Pour une place dans le dernier carré de la CAN 2017, les joueurs du royaume chérifien affronteront l'Egypte, qui a soufflé la première place du groupe D à des Ghanéens déjà qualifiés au cours de la dernière journée.