Maroc/Egypte: Afrique CAN 2017 - Le choc Egypte-Maroc maintenu à Port-Gentil

En tout cas, une chose est sûre: en programmant un match aussi important de la CAN 2017 sur une pelouse aussi déplorable, la CAF est une nouvelle passée à côté de son sujet. Et tant pis pour le spectacle !

« La pelouse de Port-Gentil a suscité des inquiétudes, c'est vrai (la CAF l'avait admis lors de sa conférence de presse d'ouverture de la compétition, ndlr). Mais elle a eu quelques jours pour se reposer et subir certains traitements. Le stade de Port-Gentil accueillera donc le quart de finale Egypte-Maroc et le match pour la troisième place, rien n'a changé », a indiqué Junior Binyam, directeur de la communication de la CAF. « Il n'existe pas de lien scientifiquement établi entre une mauvaise pelouse et les blessures des joueurs. Même en Premier League anglaise, Championnat qui présente les plus belles pelouses du monde, des joueurs se blessent », a ajouté le dirigeant.

En effet, des rumeurs d'une relocalisation du quart de finale de la CAN 2017 entre l'Egypte et le Maroc, avaient couru avec insistance ces derniers jours. Samedi après-midi, à l'occasion d'une conférence de presse tenue à Libreville, la Confédération africaine de football s'est inscrite en faux.

Le dernier quart de finale de la CAN 2017 opposera, dimanche 29 janvier, l'Egypte au Maroc. Le stade de Port-Gentil, dont la pelouse a été très décriée par les équipes qui y ont joué le premier tour de la CAN, abritera ce choc d'Afrique du nord.

