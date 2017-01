Maroc/Egypte: Uncategorised CAN 2017 - Rachid Alioui - « Nous ne craignons pas » les Egyptiens

Encore une belle affiche au programme de ces quarts de finale de la CAN 2017! Dimanche, à 19h00 GMT, les Egyptiens affrontent le Maroc pour une place en demi-finale. Rigoureuse et inventive, la bande d'Hervé Renard a même été l'une des rares nations à produire du beau jeu lors de toutes ses rencontres, symbole d'une insouciance et d'une fraîcheur d'un effectif retrouvé.

Mais la partie ne s'annonce pas de tout repos face aux Pharaons, les plus titrés de la Coupe d'Afrique avec sept sacres dans leur palmarès.

Buteur contre la Côte d'Ivoire durant cette CAN 2017, Rachid Alioui a rappelé que les joueurs marocains respectent la formation égyptienne néanmoins « nous ne les craignons pas. Nous en tant qu'attaquants nous nous inspirons des conseils de notre aîné Mustapha Hadji. Il nous aide dans ce genre de matchs couperets. L'objectif est de mettre un but de plus que nos rivaux peu importe qui sera titulaire ». Enfin le joueur de Nimes a dit s'attendre « à un match cadenassé devant les Pharaons. Ce sera une rencontre physique où il faudra s'imposer dans les duels, et gagner les deuxièmes ballons ».