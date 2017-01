Algérie: MAEP - L'algérienne Fatima Zohra Karadja membre du panel d'éminentes personnalités

Addis Abeba — L'algérienne Fatima Zohra Karadja a été élue a l'unanimité au panel des éminentes personnalités par les chefs d'Etat africains réunis dans le cadre du Mécanisme africain d'examen par les pairs (MAEP) lorsde sa 26ème session à laquelle a pris part Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Cette élection a l'unanimité de Mme Karadja, connue pour ses travaux, recherches et expertise dans différents domaines économique et social ainsique son engagement en Afrique, conforte la place de l'Algérie et la réputation dont elle jouit auprès des instances africaines.

La candidature de Mme karana a été recommandée par le président dela République, Abdelaziz Bouteflika, qui a fait de la promotion de la femme algérienne à différents postes en Algérie et a l'extérieur, une priorité etun engagement continu et constant.

Créé en 2003, à la faveur de la mise en oeuvre du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (Nepad), le Maep est un instrument d'auto-évaluation auquel adhèrent librement et volontairement les membres de l'Union africaine.

Il a pour objectif d'encourager l'adoption de politiques, normes et pratiques visant à promouvoir la stabilité et l'essor socio-économique en vue d'accélérer l'intégration régionale et continentale.

L'élaboration des rapports d'évaluation se fait sur la base de la transparence et en l'absence de toute sorte de pression politique ou manipulation diplomatique.