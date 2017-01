Algérie: Le processus de revitalisation du MAEP se poursuivra en 2017 (Mekideche)

Il a pour objectif d'encourager l'adoption de politiques, normes et pratiques visant à promouvoir la stabilité et l'essor socio-économique en vue d'accélérer l'intégration régionale et continentale. L'élaboration des rapports d'évaluation se fait sur la base de la transparence et en l'absence de toute sorte de pression politique ou manipulation diplomatique.

Il a félicité en outre les Etats membres qui dès leur adhésion au MAEP ont mis tout en œuvre pour réaliser leur évolution de base en citant notamment autres, l'Algérie, l'Afrique du sud, le Ghana, le mali et l'Ethiopie, tout en encourageant les pays membres qui n'ont pas encore lancé le processus de revue depuis leur adhésion et ceux qui ont arrêté l'exercice à s'engager résolument dans ce processus qui donne beaucoup d'avantage.

"Aujourd'hui nous pouvons dire avec certitude que la revitalisation du MAEP est en marche" et le ce mécanisme "a maintenant son statut propre qui l'identifie comme étant une institution spécialisée au sein du système de l'Union africaine", a déclaré M. Mekideche lors des travaux du 26 ème forum des chefs d'Etat et de gouvernement du MAEP.

