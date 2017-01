Algérie: Ligue 1 Mobilis (17e journée) - Le MCA reste leader, malgré sa défaite dans le derby

Alger — Le MC Alger a conservé le leadership de la Ligue 1 Mobilis de football, malgré sa défaite dans le derby algérois contre l'USM El Harrach (1-0), au moment où l'USM Bel-Abbès s'est hissée à la 5e place du classement général, après sa victoire contre CA Batna (2-0), samedi pour le compte de la 17e journée.

Les joueurs du Doyen avaient bien démarré la rencontre, en se procurant quelques belles occasions de scorer, mais ils se sont faits surprendre à l'heure de jeu par un but de Benamara, sans jamais réussir à inverser la tendance.

Le MCA reste néanmoins leader, avec deux longueurs d'avance sur ses trois premiers poursuivants au classement, à savoir : le MC Oran, l'ES Sétif et l'Olympique de Médéa, ex-aequo sur le podium, avec 28 points chacun.

Pour sa part, l'USM Bel-Abbès a réussi une belle remontée au classement général, puisque son succès face au CA Batna l'a propulsé au pied du podium, avec 27 points.

Un succès (2-0), assuré dès la première mi-temps par l'inévitable Bouguelmouna, auteur d'un doublé aux 11' et 36'.

Vendredi, en ouverture de cette 17e journée, ce sont le CS Constantine et l'Olympique de Médéa qui avaient réussi de bonnes affaires, en surclassant respectivement la JS Saoura et le MC Oran, sur le même score d'un but à zéro.

De courts mais précieux succès, ayant permis aux Sanafir de s'extirper provisoirement de la zone de relégation (11e, 17 points), au moment où l'OM a rejoint le MCO et l'ES Sétif sur la troisième marche du podium, avec 28 points.

Pour leur part, et battus au cours de cette 17e journée, la JS Saoura et le CA Batna restent scotchés à leurs places respectives, à savoir : 6e avec 25 points et 10e avec 19 unités.

Les autres rencontres : RC Relizane - USM Alger, JS Kabylie - NA Hussein Dey, CR Belouizdad - ES Sétif et DRB Tadjenanet - MO Béjaïa, elles, ont été reportées à une date ultérieure, car certains parmi ces clubs avaient mis leurs joueurs internationaux à la disposition des équipes nationales A et militaire.