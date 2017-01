Algérie: Ligue 2 Mobilis (18e journée) - Le Paradou AC rate le coche

Alger — Le Paradou AC, leader incontesté de la Ligue 2 Mobilis de football, avec huit points d'avance sur son premier poursuivant, l'US Biskra, a raté l'occasion de creuser un peu plus cet écart, en concédant un nul inattendu à domicile face au MC Saïda (0-0), samedi en clôture de la 18e journée.

Mal inspiré, particulièrement en attaque, le club de Kheireddine Zetchi n'a été que l'ombre de lui-même dans ce match et c'est en toute logique qu'il s'est neutralisé (0-0) avec le MCS, visiblement plus déterminé à repartir avec un bon résultat après sa déconvenue de la semaine dernière.

Le PAC reste néanmoins leader, avec 8 points d'avance sur son premier poursuivant, l'US Biskra, qui s'était emparé de cette place de dauphin la veille, en dominant la JSM Béjaïa (3-0).

Un score qui cependant ne reflète pas la vraie physionomie de cette rencontre, car le club de Yemma Gouraya avait bénéficié de deux penalties aux (62' et 76'), mais Hadjidj et Bensaha avaient échoué dans leur transformation.

Un manque de réussite fatal aux Béjaouis, qui outre les trois points de cette rencontre ont cédé la 2e place du classement à l'USB, et se retrouvent 4es, derrière l'USM Blida, qui de son côté est restée cantonné à la 3e place, après s'être neutralisée à domicile avec le MC El Eulma (1-1).

Un nul au goût de victoire pour les Eulmis, car elle leur permet de stopper l'hémorragie, en attendant de disputer leur match en retard face au Paradou AC, et grâce auquel il pourraient s'éloigner un peu plus de la zone de relégation.

Autres victoires importantes vendredi, celles du WA Boufarik et du GC Mascara, respectivement contre le CA Bordj Bou Arréridj et la JSM Skikda, sur le même score d'un but à zéro.

Le club de la Mitidja avait fait la différence grâce à son nouveau maître à jouer, Hocine Achiou, auteur d'un coup franc direct à la 84e minute, au moment où le GCM s'est une nouvelle fois remis à Hachem pour battre la JSMS.

Une victoire qui permet au WAB de se hisser à la 7e place du classement général, avec 24 points, au moment où le GC Mascara revient à un point du premier club non relégable, l'AS Khroub, ayant été battu pour sa part chez l'Amel Boussaâda (1-0).

L'ASM Oran a pu compter sur l'expérience de ses vieux briscards, Abdelmalek Ziaya et Seddik Berradja pour surclasser une coriace équipe chélifienne (2-1) et se positionner à la 12e place, avec deux longueurs d'avance sur le premier club non relégable, l'AS Khroub.

Le seul match à s'être soldé par un nul vierge a mis aux prises le RC Arbaâ et le CRB Aïn Fekroun. Une bien mauvaise affaire pour le club recevant, qui reste lanterne rouge, avec six points de retard sur le Khroub.