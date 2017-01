Burkina Faso: CAN 2017 - Le Burkina, premier qualifié pour la demi-finale

A la reprise, les poulains de l'entraineur Paulo Duarte reviennent des vestiaires avec plus d'abnégation et de volonté. A la 76è mn de jeu, Paulo Duarte fait rentrer Aristide Bancé à la place de Blati Touré. Le coaching de Duarte s'avère gagnant puisqu'à la 80è mn, Aristide Bancé d'une frappe sèche, signe le premier but des Etalons sur coup franc. Avec cette entrée du joueur de l'Asec Mimosas d'Abidjan auréolé de cette avance au score, les Etalons prennent le contrôle du match.

Annoncé comme le match de la revanche, la rencontre entre Burkinabè et Tunisiens a tenu toutes les promesses. Eliminés au même stade de la compétition en 1998 au Burkina Faso, l'équipe tunisienne avait pourtant à cœur de laver cet affront. Dès l'entame de la rencontre, les poulains d'Henry Kasperczak vont tout de suite afficher leurs intentions. Face à des Etalons solides en défense et bien organisés sur le rectangle vert du stade de l'Amitié de Libreville, les Tunisiens se voient contraint de concéder le nul à la mi-temps (0-0).

